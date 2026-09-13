Красиві іноземні імена благородно звучать різними мовами та несуть у собі сильну багатовікову історію, пише 24 Канал. Саме тому українцям, які чекають на появу сина, слід придивитися до нашої добірки нижче.

Маркус

За однією з версій, це ім'я має давньоримське походження та означає "присвячений Марсу". Маркуси зазвичай прагнуть досягати гармонії у всьому, що їх оточує. Саме тому вони часто допомагають усувати ворожнечу між людьми.

Ратмір

Це давньослов'янське ім'я перекладається як "той, хто стоїть на варті миру". Його представникам притаманні амбітність, прямолінійність та неабияка життєва стійкість. Такі чоловіки не бояться брати на себе відповідальність і часто стають опорою для всієї родини.

Теодор

Цей варіант походить з Давньої Греції. Таке ім'я має особливе значення – "Божий дар" та складається з двох частин: "божество" і "дар". Представники цього імені мають сильний характер, який допомагає їм у досягненні будь-яких цілей. Теодори переважно стають гарними лідерами, за якими йде команда. Тому чоловіки, які мають таке ім'я, можуть легко отримати керівні посади на роботі.

Боніфатій

Таке ім'я також походить з латинської мови та означає "добра воля". У давнину так називали доброзичливих і чесних чоловіків, які мали гарне почуття гумору. Боніфатії можуть легко розвеселити людей та подарувати їм гарний настрій. Представники цього імені завжди готові підтримати рідних людей та допомогти їм.

Іноземне ім'я для хлопчика 2026 / Фото Magnific

Днями ми розповідали про красиві рідкісні чоловічі імена, якими можна назвати сина у 2026 році.