Які благородні імена мають найсильнішу енергетику та пророкують дитині щасливу долю – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Віктор

Це латинське ім'я, яке буквально перекладається як "переможець". Воно наділяє своїх власників внутрішньою стійкістю, наполегливістю та прагненням завжди доводити розпочате до кінця.

Святослав

Таке давньослов'янське благородне князівське ім'я, утворене від слів "святий" і "слава", тому означає "священна слава". Так зазвичай називають хлопців, які легко стають лідерами та здобувають визнання в суспільстві. Святослави – сильні особистості, здатні надихати інших і досягати великих висот завдяки своїй харизмі.

Лев

Ім'я Лев має грецьке й латинське коріння та уособлює царя звірів. В українській історії воно тісно пов'язане з князівською добою та славетними правителями. Такі чоловіки відзначаються неабиякою внутрішньою силою, благородством, впевненістю у собі та сміливістю.

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Максим

Це ім'я походить від латинського слова maximus, що означає "найвеличніший" або "найбільший". Так часто називають амбітних людей, орієнтованих на масштабні цілі та високий соціальний статус.

Всеволод

Таке слов'янське ім'я складається з двох основ: "весь" і "володіти". Саме тому воно трактується як "той, хто володіє всім" або "всемогутній володар". Ім'я Святослав пасує тим, хто досягає успіху завдяки розуму, дипломатії та залізній волі.

Артур

Це кельтське ім'я, яке пов'язують зі значенням "могутній ведмідь" або "шляхетний воїн". Його власники поєднують у собі лицарську шляхетність і високі стандарти. Артури – переможці, які цінують справедливість і вміють захищати свої принципи.

Данило

Ім'я Данило має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог – мій суддя". В Україні воно асоціюється з постаттю короля Данила Романовича. Таке ім'я дарує своїм представникам мудрість, аналітичний розум, спокій і стійкість перед життєвими викликами.

Сильні чоловічі імена / Фото Magnific

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