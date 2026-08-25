24 Канал розповідає детальніше про найкрасивіші чоловічі імена для вересневих дітлахів, їхнє походження та символізм.

Найкращі імена для хлопчиків, які народяться у вересні 2026 року

Ім'я Тимофій перекладається з грецької мови як "той, хто шанує Бога". Власники цього імені зростають допитливими та ввічливими хлопцями, які легко знаходять спільну мову з дорослими й вміють наполегливо йти до мети.

Ще одним гарним вибором для осіннього малюка стане давньоєврейське ім'я Михайло, що означає "подібний до Бога". Воно дарує дитині лідерські якості, доброту та вміння захищати своїх близьких у будь-яких обставинах.

Особливою популярністю в Україні також користується лаконічне ім'я Марко, яке має латинські корені та пов'язане з іменем бога війни Марса або словом "молот". Хлопчики з таким іменем змалку демонструють незламну волю та самостійність.

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Красиві імена для хлопчиків / Фото Magnific

Водночас давньогрецьке ім'я Олександр, що трактується як "захисник людей", наділяє вересневого первістка впевненістю у власних силах, шляхетністю та вмінням вести за собою команду.

Якщо батьки шукають ім'я з теплою та м'якою енергетикою, то чудово підійде Денис. Воно має грецьке походження та присвячене богу родючості та радості життя. Такі хлопці зазвичай ростуть активними, творчими і товариськими, вони заряджають всіх навколо своїм оптимізмом.

Завершує нашу добірку благородне ім'я Роман, яке перекладається з латини як "римлянин" або "міцний". Воно дарує своїм власникам розвинуту інтуїцію та вміння перетворювати навіть найсміливіші мрії на реальні досягнення.

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