У давнину листопад називали братчинами: вам сподобається ця українська традиція

Сьогодні листопад асоціюється з холодом, дощами, опалим листям, короткими днями та підготовкою до зими. На Поліссі колись цей місяць мав зовсім іншу назву. Його називали братчинами. А все від однієї веселої української традиції.

Назва "братчини" була поширена на Поліссі й пов'язувалася зі спільними осінніми зібраннями. Польові роботи вже добігали кінця, тож люди мали більше нагод побути разом: влаштовували вечорниці й досвітки, веселилися, а також справляли весілля. Так листопад ставав часом гуртування громади.

Особливі зібрання часто влаштовували на Михайла – 21 листопада за старим календарним стилем. У селах готували медові напої, сходилися мешканці, а молоді пари, які восени побралися, вперше після весілля з'являлися на спільному святі. Це була нагода познайомитися ближче, поспілкуватися й привітати нові родини.

Братчини також допомагали підтримувати добросусідські стосунки: люди ділилися новинами, частували одне одного й не залишалися осторонь важливих подій у житті громади. Після напруженого господарського сезону такі зустрічі ставали своєрідною нагодою перепочити перед зимою, коли родини більше часу проводили вдома.



Як українці у листопаді проводили час / Фото з відкритих джерел

Що означала братчина для громади

Саме слово "братчина" мало ширше значення. Так називали спільні частування, під час яких учасники могли приносити харчі, гроші або допомагати готувати страви. Такі зустрічі були не лише приводом для застілля: на них також відзначали важливі події та могли обговорювати спільні справи.

Тож поліська назва листопада зберегла пам'ять про час, коли завершення осінніх робіт означало не тільки наближення зими, а й можливість зібратися всім разом. Взагалі у давнину наші предки любили зібратися разом, коли дійсно на це був час. Зокрема, поширеними були вечорниці серед молоді.

Раніше 24 Канал розповідав про те, через який обряд на вечорниці мала пройти дівчина, щоб її прийняли у молодіжний клуб.