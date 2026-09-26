Коли будемо святкувати День вчителя в Україні у 2026 році: точна дата

Українські школярі та випускники традиційно готуються говорити теплі слова своїм педагогам на початку другого місяця осені. День працівників освіти в Україні щороку святкують у першу неділю жовтня.

У 2026 році День вчителя припадає на 4 жовтня. Оскільки офіційне свято традиційно випадає на вихідний, у школах урочистості та привітання розпочнуться заздалегідь – у п'ятницю, 2 жовтня, пише 24 Канал.

Коли День вчителя 2026 в Україні

Осінній календар щороку дарує українцям чудову нагоду щиро подякувати тим, хто щодня ділиться знаннями та виховує майбутні покоління. Офіційно ця важлива подія має назву День працівників освіти. Що цікаво, це свято не відзначають щороку в одну й ту саму дату, адже ще з 1990-х років указом президента держави його закріпили за першою неділею жовтня.

У зв'язку з цим, шкільні колективи святкуватимуть День вчителя напередодні. У п'ятницю, 2 жовтня, класні кімнати наповнять яскраві квіти, власноруч намальовані плакати та щирі слова поваги.

Учні щороку з нетерпінням чекають цієї дати, щоб організувати день учнівського самоврядування. Старшокласники приміряють ролі вимогливих викладачів, проводять скорочені цікаві уроки для молодших класів і навіть залучають до шкільних парт своїх наставників.

Коли буде День вчителя 2026 в Україні – дата свята / Фото Magnific

Окрім того, українське свято освітян практично перегукується зі Всесвітнім днем учителя, який світова спільнота щороку відзначає 5 жовтня. Тож святковий настрій збережеться ще на кілька днів.

У сучасному світі робота українського педагога виходить далеко за межі шкільної програми. Зокрема, освітяни проводять уроки в укриттях, підтримують стійкість дітей і створюють відчуття безпеки під час війни. Коротке повідомлення чи дзвінок від вдячних учнів та випускників 4 жовтня стане найкращим подарунком для кожного вчителя.

Про інші професійні та державні свята у жовтні читайте в нашому матеріалі.