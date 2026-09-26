Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у жовтні 2026 року, розповідає 24 Канал.

Календар свят на жовтень 2026

1 жовтня – День захисників і захисниць України, День українського козацтва й Міжнародний день музики.

2 жовтня – Міжнародний день ненасильства та День уролога.

4 жовтня – Всесвітній день тварин, День учителя в Україні та День територіальної оборони України.

5 жовтня – Всесвітній день вчителів та Всесвітній день архітектора.

8 жовтня – День юриста.

9 жовтня – Всесвітній день пошти та День рієлтора.

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я і День працівників стандартизації та метрології.

11 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби та День профспілок України.

15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки та Міжнародний день кредитних спілок.

16 жовтня – День анестезіолога та День алерголога.

17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.

18 жовтня – День працівників харчової промисловості.

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.

22 жовтня – Всесвітній день людей з вадами мовлення.

23 жовтня – День працівників реклами.

24 жовтня – Міжнародний день ООН

27 жовтня – День української мови та писемності.

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря та Геловін.

Календар вихідних на жовтень 2026 року / Фото з сайту "Українські Календарі"

Коли будуть вихідні у жовтні 2026

У 2026 році День захисників і захисниць України (1 жовтня) припадає на четвер. Під час дії воєнного стану додаткові вихідні у святкові дні скасовуються, тому четвер є звичайним робочим днем.

За стандартним графіком п'ятиденного робочого тижня в жовтні 2026 року: