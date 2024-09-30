У цей день українці відзначають ще декілька важливих свят, серед яких День створення УПА, День Українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Детальніше про День захисників і захисниць України – розповість LifeStyle24.

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Історія Дня захисників та захисниць України

До 2014 року Україна відзначала День захисника Вітчизни 23 лютого, як і усі інші країни, що були у складі СРСР. Втім, все змінилося після російської окупації півострова Крим і збройної агресії на території Донеччини та Луганщини. Тоді п'ятий президент України Петро Порошенко започаткував нове свято – День захисника України, який почали відзначати 14 жовтня. Що цікаво, ця дата була обрана не випадково, адже саме в цей день українці також святкують День козацтва й Покрови Пресвятої Богородиці.

У липні 2021 році чинний очільник країни Володимир Зеленський дещо змінив закон, який стосувався державних свят. Президент вирішив відзначити не лише військових-чоловіків, але й жінок, доповнивши назву – День захисників і захисниць України.

У 2023 році ПЦУ й УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому дати більшості свят змінилися. Зокрема, День захисників і захисниць України, який тепер щорічно відзначається 1 жовтня.

Українські військові – уособлення незламності та відваги. Щодня бійці борються за свободу й незалежність рідної країни, демонструючи свою вірність Батьківщині. Захисники роблять усе можливе, щоб українці мали змогу жити під відносно мирним небом.



День захисників і захисниць України 2024 / Колаж LifeStyle24

Традиції Дня захисників і захисниць України

У цей день слід вшанувати пам'ять усіх полеглих героїв і героїнь, які віддали своє життя за Україну на війні. Водночас варто обов'язково подякувати нашим військовим, які мужньо захищають мирне населення країни.

Найкращим привітанням для захисників буде донат на потреби ЗСУ. Адже важливо підтримувати не тільки моральний дух бійців, але й забезпечити їх зброєю, що дозволить наблизити Україну до перемоги.