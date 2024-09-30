Україна вдруге святкуватиме цей день у нову дату – 1 жовтня. Раніше громадяни відзначали його 14 жовтня, але з переходом ПЦУ й УГКЦ на новоюліанський календар дати свят перенеслися на 13 днів.

Не пропустіть Нехай служба буде спокійною: найщиріші картинки-привітання з Днем захисників і захисниць України

LifeStyle24 підготував привітання з Днем захисників і захисниць України у прозі та віршах. Надішліть їх своїм рідним і знайомим, які щодня боронять нашу країну від ворога.

День захисників і захисниць України 2024: привітання у віршах і прозі

Вітаю з Днем захисників України! З усього серця бажаю міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у домі панують довіра і мир, а в роботі – стабільність!

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Вітаю тебе з Днем захисників України! Бажаю, щоб фортуна завжди супроводжувала в дорозі, любов і достаток панували в родині, а тепло й затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог, будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій.

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Вітаю з Днем захисників та захисниць!

Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,

Хай мужності буде бездонна криниця

І ніколи не збиваються приціли!

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Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24

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Вітаю захисників і захисниць України! Щиро дякую за внутрішню силу й невтомне бажання захищати нашу державу. Знаючи про сміливість ваших подвигів і рішень, ми почуваємося в безпеці та без зайвих страхів можемо виконувати свою роботу. Зі святом!

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Рідні, незламні, мужні й хоробрі,

Найсміливіші, відважні та добрі,

Люблячі, милі, ніжні й кохані,

Вмілі, упевнені та незрівнянні.

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищите ви у двобої.

Вами пишаємось й віримо безмежно!

Будемо вільні ми й незалежні!

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Вітаю всіх захисників та захисниць України. Ви всі для нас справжні герої! Нехай Господь вас береже, а близькі та рідні скоріше дочекаються вашого повернення. Віримо, що Україна неодмінно переможе!

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Вітаю зі святом сильних захисників і захисниць України! Бажаю здоров'я та надійних друзів поруч. Нехай сила вашого духу допоможе Україні стати ще сильнішою, а зусилля принесуть мир і злагоду.

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Захиснику, сьогодні твоє свято,

Тож прийми від нас вітання!

Хай щастить тобі у кожну днину,

І життя дарує радість на кожну хвилину!



Привітання з Днем захисників і захисниць України 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем захисників України! Бережи себе, будь здоровим і сповненим сил, ніколи не впадай у відчай. Нехай сім'я буде згуртованою та щасливою, а друзі стануть для вас потужною підтримкою та надійним тилом.

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Нехай сім'я пишається тобою,

А небо буде мирним, голубим.

Ти завжди йди своєю дорогою,

Бо ти — герой, незламний, молодий!

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Зі святом, наші любі захисники і захисниці України! Щиро бажаю вам незламної волі, надійного родинного тилу, міцного здоров'я, здійснення всіх ваших мрій і побажань та високих досягнень на благо рідної держави!