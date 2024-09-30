Цьогоріч Україна вдруге відзначає цей особливий день саме 1 жовтня. Річ у тім, що ПЦУ й УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, через що дати свят перенеслися на 13 днів. Раніше українці відзначали цей день 14 жовтня.

Не пропустіть Календар вихідних і свят на жовтень 2024: чи будемо відпочивати на День захисників України

З нагоди Дня захисників і захисниць України LifeStyle24 підготував гарні картинки-привітання з професійним святом. Обов'язково надішліть ці чудові листівки усім близьким і знайомим, які сміливо боронять кордони нашої незламної країни.

День захисників і захисниць України: картинки-привітання



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24

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Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24

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Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24

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Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24

Що відомо про свято

З часів проголошення незалежності й по 2014 рік Україна святкувала День захисника Вітчизни. Однак після початку збройної агресії Росії на Донеччині й Луганщині та анексування півострова Крим – все змінилося. П'ятий президент України Петро Порошенко затвердив нову назву й дату свята. Відтоді 14 жовтня стали відзначати День захисника України.

Втім, у 2023 році ПЦУ й УГКЦ перейшли на новий церковний календар, через що тепер громадяни нашої країни святкують цей день – 1 жовтня.