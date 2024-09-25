LifeStyle24 розповість, чи будуть додаткові вихідні у жовтні. Про свята, які відзначатимуть українці в другий місяць осені – читайте далі в матеріалі.

Цікаво Календар релігійних свят на жовтень 2024 року: що відзначатимуть українці

Календар свят на жовтень 2024

1 жовтня – День захисників і захисниць України, День українського козацтва й Міжнародний день музики.

2 жовтня – Міжнародний день ненасильства, День уролога.

4 жовтня – Всесвітній день тварин.

5 жовтня – Всесвітній день вчителів.

6 жовтня – День учителя в Україні, День територіальної оборони України.

8 жовтня – День юриста.

9 жовтня – Всесвітній день пошти, День рієлтора.

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології.

12 жовтня – Всесвітній день хоспісів.

13 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День профспілок України.

15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки, Всесвітній день боротьби з раком грудей.

16 жовтня – День анестезіолога, День алерголога.

17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.

19 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок.

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, День працівників харчової промисловості.

22 жовтня – Всесвітній день людей з вадами мовлення.

23 жовтня – День працівників реклами.

27 жовтня – День української мови та писемності.

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря, Гелловін.

Коли будуть вихідні у жовтні 2024

Варто зауважити, що цьогоріч День захисників України припадає на вівторок. Однак вихідний скасовується, оскільки в нашій країні триває воєнний стан. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 8 днів: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 жовтня. Водночас громадяни працюватимуть лише 23 дні: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 жовтня.