У цей день заведено вітати усіх бійців, які захищають країну. LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем захисників і захисниць України у картинках, прозі й віршах, які слід надіслати своїм рідним і близьким. Нехай слова вдячності завтра зігріють усіх, хто дарує нам мир і надію.
День захисників і захисниць України 2025: картинки-привітання
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 / Колаж LifeStyle24
День захисників і захисниць України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Шановні захисники та захисниці! Дякуємо за вашу сміливість і відданість. Ваша боротьба за незалежність України є втіленням найвищих людських цінностей. Бажаємо вам невичерпної енергії, щастя і спокою в кожному дні.
***
Вітаю всіх захисників і захисниць України з вашим святом! Нехай ваша відвага та благородство завжди освітлюють шлях до миру. Бажаємо, щоб ваші серця були наповнені гордістю, а душі – спокоєм.
***
Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!
***
Героям країни,
Воїнам світла –
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком, ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати –
Низький вам уклін,
І велика подяка!
***
У цей святковий день я хочу привітати тебе з Днем захисників і захисниць і висловити глибоку вдячність за твою стійкість і відвагу. Ти справжній герой, і твої зусилля мають велике значення для всіх нас. Бажаю тобі непохитної сили духу, мужності в боротьбі та незламної віри у світле майбутнє нашої країни. Нехай кожен крок наближає нас до перемоги, а твоя відданість надихає всіх, хто бореться за свободу. Пам'ятай, що ти не сам – ми всі підтримуємо тебе!
***
Дорогий герою! Вітаю тебе з Днем захисників і захисниць України! Твоя сміливість, рішучість і відданість службі – це те, що робить нас сильнішими. У цей день бажаю тобі незламного духу та впевненості в перемозі. Нехай твої зусилля будуть винагороджені миром і спокоєм. Бажаю, щоб кожна мить твого життя була сповнена радості, щастя та успіхів у всіх твоїх починаннях. Ти є символом надії для багатьох, і ми віримо, що разом ми здолаємо всі труднощі на нашому шляху до перемоги.
***
Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
Й пишалися вами. У добрий вам час!
Доньки кохані, сини-соколята!
Нехай переможною буде війна.
Бо кожного з вас жде любов, рідна хата
І мати, що в цілому світі одна.
***
Рідні, незламні, мужні й хоробрі,
Найсміливіші, відважні та добрі,
Люблячі, милі, ніжні й кохані,
Вмілі, упевнені та незрівнянні.
Щира подяка вам, наші герої!
Ворога знищите ви у двобої.
Вами пишаємось й вірим безмежно!
Будемо вільні ми і незалежні!
Для написання матеріалу використані джерела: Мала Сторінка та WoMo.