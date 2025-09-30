У цей день заведено вітати усіх бійців, які захищають країну. LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем захисників і захисниць України у картинках, прозі й віршах, які слід надіслати своїм рідним і близьким. Нехай слова вдячності завтра зігріють усіх, хто дарує нам мир і надію.

День захисників і захисниць України 2025: картинки-привітання

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 / Колаж LifeStyle24

День захисників і захисниць України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Шановні захисники та захисниці! Дякуємо за вашу сміливість і відданість. Ваша боротьба за незалежність України є втіленням найвищих людських цінностей. Бажаємо вам невичерпної енергії, щастя і спокою в кожному дні.

***

Вітаю всіх захисників і захисниць України з вашим святом! Нехай ваша відвага та благородство завжди освітлюють шлях до миру. Бажаємо, щоб ваші серця були наповнені гордістю, а душі – спокоєм.

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

У цей святковий день я хочу привітати тебе з Днем захисників і захисниць і висловити глибоку вдячність за твою стійкість і відвагу. Ти справжній герой, і твої зусилля мають велике значення для всіх нас. Бажаю тобі непохитної сили духу, мужності в боротьбі та незламної віри у світле майбутнє нашої країни. Нехай кожен крок наближає нас до перемоги, а твоя відданість надихає всіх, хто бореться за свободу. Пам'ятай, що ти не сам – ми всі підтримуємо тебе!

***

Дорогий герою! Вітаю тебе з Днем захисників і захисниць України! Твоя сміливість, рішучість і відданість службі – це те, що робить нас сильнішими. У цей день бажаю тобі незламного духу та впевненості в перемозі. Нехай твої зусилля будуть винагороджені миром і спокоєм. Бажаю, щоб кожна мить твого життя була сповнена радості, щастя та успіхів у всіх твоїх починаннях. Ти є символом надії для багатьох, і ми віримо, що разом ми здолаємо всі труднощі на нашому шляху до перемоги.

***

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Доньки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

***

Рідні, незламні, мужні й хоробрі,

Найсміливіші, відважні та добрі,

Люблячі, милі, ніжні й кохані,

Вмілі, упевнені та незрівнянні.

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищите ви у двобої.

Вами пишаємось й вірим безмежно!

Будемо вільні ми і незалежні!

