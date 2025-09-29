Щоб вшанувати їхній героїзм, в Україні існує державне свято. Про те, коли саме його відзначають, пише Lifestyle 24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.
Вас також може зацікавити Яке церковне свято у понеділок, 29 вересня: чому сьогодні не можна здійснювати дорогі покупки
День захисників і захисниць України відзначають 1 жовтня. У цей день вітають усіх, хто боронить країну: військових чоловіків і жінок, добровольців, ветеранів, медиків, волонтерів та рятувальників. Також це нагода вшанувати пам'ять полеглих героїв, які віддали життя за Україну.
Чому День захисників і захисниць України відзначають саме 1 жовтня?
- Раніше в Україні відзначали радянське свято – День захисника вітчизни 23 лютого, але після початку війни відзначати його разом із країною-агресоркою було недоречно. Тому у 2014 році президент Петро Порошенко запровадив нову дату – 14 жовтня, яка збігалася зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. З 2015 року цей день став державним святом, а відтак і офіційним вихідним.
- У 2021 році президент Володимир Зеленський підписав закон про перейменування свята на "День захисників і захисниць України", аби відзначити, що країну захищають і чоловіки, і жінки.
- У 2023 році через перехід Православної церкви України (ПЦУ) та УГКЦ на новий календар дату перенесли. Відтоді свято відзначають 1 жовтня.