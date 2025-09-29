Чтобы почтить их героизм, в Украине существует государственный праздник. О том, когда именно его отмечают, пишет Lifestyle 24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

День защитников и защитниц Украины отмечают 1 октября. В этот день поздравляют всех, кто защищает страну: военных мужчин и женщин, добровольцев, ветеранов, медиков, волонтеров и спасателей. Также это возможность почтить память павших героев, которые отдали жизнь за Украину.

Почему День защитников и защитниц Украины отмечают именно 1 октября?