В 2023 году украинское православие воссоединилось с христианским миром, перейдя на григорианский календарь. Реформа убрала из нашей жизни некоторые временные парадоксы и разногласия, но оставила определенные дискуссионные вопросы.

Одним из них является спор о дате празднования Дня основания УПА. 24 Канал в рамках рубрики "История дня" рассказывает об аргументах сторон, объясняет парадоксальность ситуации и предлагает логический выход.

Почему праздник Покрова настолько важен для украинцев?

С 2014 года Украина живет в условиях российской агрессии, стране и обществу крайне необходимы были новые символы единения и консолидации. Так появился новый праздник – "День защитника Украины", заменивший совковое "23 февраля" (день советской армии) и не слишком популярный его украинский клон "6 декабря" (день ВСУ).

Решение было явно удачным, ведь соединило традиции как казачества, так и украинских повстанцев середины 20 века. Также оно фактически зафиксировало уже существующую традицию, ведь неформально украинские патриоты отмечали Покров не просто как религиозный праздник и до того.

Днем основания УПА считается 14 октября 1942 года.

Согласно так называемому юлианскому календарю, по которому отмечались христианские праздники в Украине до 2023 года, день 14 октября приходился на очень почитаемый в Украине праздник – День Покрова Пресвятой Богородицы.

Также Покров – это традиционный День украинского казачества. Ну, как традиционный – официально такой праздник как День казачества существует меньше 30 лет, его ввели в 1999 году по приказу президента Леонида Кучмы на основании уважительного отношения казаков к Покрову и даже определенного культа.

Это был храмовый праздник на Сечи, начиная с Чертомлицкой, то есть второй половины 17 века. Также на Покров на Сечи проводилась казацкая рада, где выбирали атамана. Казаки считали Богородицу своей небесной заступницей. Это подтверждают украинские иконы, которые носят название "Казацкая Покрова", где Божью Матерь изображают вместе с казацкими предводителями и гетманами. Также изображения Богородицы были на казацких хоругвях, а поход начинался с молитвы о защите Покрова.



"Покров Богородицы" с изображением Богдана Хмельницкого и архиепископа Лазаря Барановича, первая половина XVIII века. Происходит из Покровской церкви села Дешки, теперь Богуславского района Киевской области / Фото из фондов Национального художественного музея Украины

При этом стоит заметить, что благодаря историкам-народникам, которые не всегда отличали легенды от реалий, сам культ Покрова среди казаков мог быть существенно преувеличенным и гиперболизированным, что, в свою очередь, создавало новый миф среди украинцев 20 века.

Интересно! В самом факте избрания казаками Покрова как главного своего праздника есть определенная ирония, ведь в происхождении праздника зашифрована история 860 года, когда Константинополь страдал от осады русов и грекам удалось отбиться сравнительно малой кровью, что и было растолковано как чудо.



Фактически казаки воспроизводили те, же практики, что и русы 9 века, но надеялись на защиту силы, которая помогла тогдашним соперникам. Стоит признать, что логика в этом была, ведь тогда язычники атаковали христиан, а в случае казаков – христиане мусульман, которые захватили Константинополь.

С 2021 года праздник получил свое современное название – "День защитников и защитниц Украины", изменение имеет целью восстановление справедливости и равенства, а также признание роли женщин в деле защиты Родины.

Из-за чего поспорили Вятрович и Евстратий?

В 2023 году в соответствии с календарной реформой праздник "переехал" на две недели назад и стал отмечаться 1 октября. В результате возник парадокс, который до сих пор не дает покоя многим в соцсетях. Двумя полюсами сетевого спора стали народный депутат и бывший глава Института Национальной Памяти Владимир Вятрович и архиерей Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря).

Первый четко указал, что день создания – это историческая дата, а не религиозный праздник, поэтому не должна быть перенесена из-за изменений церковного календаря. В подтверждение своих слов Вятрович разместил у себя на фейсбуке скан уже упомянутого Постановления УГВР.

Сообщение Владимира Вятровича 2023 года:

Второй забрал скан себе, но подал уже как доказательство собственной позиции, что надо переносить праздник на две недели вперед.

Сообщение митрополита Евстратия 2023 года:

Эти два сообщения стали полюсами оживленной дискуссии и получили как немало критиков, так и сторонников. Правда, сетевой компромисс так и не был найден.

В чем суть парадокса и когда основана УПА?

Если с новой датой Дня казачества нет проблем (оно четко привязано к Покрову), то с празднованием Дня основания УПА есть, потому что оно привязано не к церковному празднику (точнее – не совсем), а к исторической дате. И именно об этом говорит Вятрович, а также многие другие историки и исследователи.

30 мая 1947 года Украинский Главный Освободительный Совет (УГВР) в своем постановлении определил "14 октября" как день основания Украинской Повстанческой Армии в 1942 году, чествуя 5-летие деятельности УПА.

В октябре 1942 года на Полесье появились первые вооруженные отделы, что дали начало Украинской повстанческой армии. 1) Для фиксации этого исторического момента определяется день 14-го октября 1942 года днем возникновения УПА. 2) Для чествования этого момента день 14-го октября, что совпадает с историческим казацким праздником Покрова, вводится как праздничный день УПА,

– текст Постановления УГВР от 30 мая 1947 года.

При этом дата эта, конечно, условная, никаких документов о реальном основании УПА именно 14 октября 1942 года не существует и не может существовать в природе, потому что никто тогда не понимал масштабов и не имел возможности заглянуть в будущее.

Нам известно, что согласно сообщению немцев, по состоянию на осень 1942 года на Полесье уже действовали отряды украинских повстанцев. Также мы знаем, что они имели определенную структуру, а начиная с октября превратились в стационарные и начали расти.

Согласно сообщению главного командования Вермахта в Украине за 16 октября 1942 года украинские националисты впервые собрались в районе Сарн в большую банду и постоянно получают наплыв (пополнение – 24 Канал),

– немецкое сообщение от 29 октября 1942 года, что является первым возможным известным упоминанием об УПА.

Отметим, что по состоянию на осень 1942 года на Полесье и Волыни действовало несколько отдельных вооруженных групп украинских националистов, называвших себя УПА, причем некоторые из них не знали о существовании друг друга, а некоторые имели открытый вооруженный конфликт. Кроме того, немцы сначала не различали отряды украинских повстанцев (бандеровцев, бульбовцев и т.д.) и советских партизан, для них это были “банды”. Поэтому вполне возможно, что реальная деятельность УПА началась раньше октября 1942-го.

Стрельцы УПА в 1940-х годах / фото "Локальная История"

Всего же в это и чуть более позднее время будет действовать до семи различных УПА. Самые известные из них – полесские отряды Сергея "Остапа" Качинского, представителя бандеровской фракции ОУН, а также вооруженный отдел Григория Перегийняка (псевдо – "Коробка" или "Довбешко") на Волыни.

Кроме того, название УПА после разрыва с немцами (то есть после ноября – декабря 1941 года и до лета 1943 года) носили отряды "Полесской Сечи" Тараса Бульбы-Боровца, который подчинялся мельниковской фракции ОУН. При этом "Полесская Сечь" вообще возникла летом 1941-го. Все это подтверждает условность точной даты как дня рождения УПА.

Тогда когда же праздновать День УПА?

Фактически постановление УГВР от 1947 года признает, что берет за день создания УПА условную дату и очень утешается тем фактом, что это удачно совпадает с казацким праздником Покрова. Но это все же 14 октября 1942 года, а не плавающая дата, потому что дни рождения не переносятся. Поэтому День УПА несмотря на условность и искусственность даты должен отмечаться не по старому или новому стилю, а в конкретный день, пусть после реформы календаря он и потеряет свои религиозные коннотации, которые очевидно хотели заложить в нем в 1947-м деятели украинского сопротивления.

Такая позиция явно идет вразрез с новой перенесенной традицией отмечать День защитников и защитниц 1 октября (напомним, это официальный выходной в Украине). Впрочем, иногда историческая правда важнее, поэтому удачное комбо было бы логичнее разделить.

Но точно никто и никогда (даже под угрозой недопуска в ЕС или "статьи о фейках СВО") не может помешать чествовать и вспоминать 1 октября всех наших Защитников и Защитниц, включая героев 20 века. Они на это заслужили.