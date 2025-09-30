В этот день принято поздравлять всех бойцов, которые защищают страну. LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в картинках, прозе и стихах, которые следует отправить своим родным и близким. Пусть слова благодарности завтра согреют всех, кто дарит нам мир и надежду.
День защитников и защитниц Украины 2025: картинки-поздравления
Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24
День защитников и защитниц Украины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Уважаемые защитники и защитницы! Спасибо за вашу смелость и преданность. Ваша борьба за независимость Украины является воплощением высших человеческих ценностей. Желаем вам неисчерпаемой энергии, счастья и спокойствия в каждом дне.
***
Поздравляю всех защитников и защитниц Украины с вашим праздником! Пусть ваша отвага и благородство всегда освещают путь к миру. Желаем, чтобы ваши сердца были наполнены гордостью, а души – спокойствием.
***
Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!
***
Героям країни,
Воїнам світла –
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком, ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати –
Низький вам уклін,
І велика подяка!
***
В этот праздничный день я хочу поздравить тебя с Днем защитников и защитниц и выразить глубокую благодарность за твою стойкость и отвагу. Ты настоящий герой, и твои усилия имеют большое значение для всех нас. Желаю тебе непоколебимой силы духа, мужества в борьбе и несокрушимой веры в светлое будущее нашей страны. Пусть каждый шаг приближает нас к победе, а твоя преданность вдохновляет всех, кто борется за свободу. Помни, что ты не один – мы все поддерживаем тебя!
***
Дорогой герой! Поздравляю тебя с Днем защитников и защитниц Украины! Твоя смелость, решительность и преданность службе – это то, что делает нас сильнее. В этот день желаю тебе несокрушимого духа и уверенности в победе. Пусть твои усилия будут вознаграждены миром и спокойствием. Желаю, чтобы каждый миг твоей жизни был полон радости, счастья и успехов во всех твоих начинаниях. Ты являешься символом надежды для многих, и мы верим, что вместе мы преодолеем все трудности на нашем пути к победе.
***
Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
Й пишалися вами. У добрий вам час!
Доньки кохані, сини-соколята!
Нехай переможною буде війна.
Бо кожного з вас жде любов, рідна хата
І мати, що в цілому світі одна.
***
Рідні, незламні, мужні й хоробрі,
Найсміливіші, відважні та добрі,
Люблячі, милі, ніжні й кохані,
Вмілі, упевнені та незрівнянні.
Щира подяка вам, наші герої!
Ворога знищите ви у двобої.
Вами пишаємось й вірим безмежно!
Будемо вільні ми і незалежні!
Для написания материала использованы источники: Малая Страница и WoMo.