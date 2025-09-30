В этот день принято поздравлять всех бойцов, которые защищают страну. LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в картинках, прозе и стихах, которые следует отправить своим родным и близким. Пусть слова благодарности завтра согреют всех, кто дарит нам мир и надежду.

День защитников и защитниц Украины 2025: картинки-поздравления

День защитников и защитниц Украины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Уважаемые защитники и защитницы! Спасибо за вашу смелость и преданность. Ваша борьба за независимость Украины является воплощением высших человеческих ценностей. Желаем вам неисчерпаемой энергии, счастья и спокойствия в каждом дне.

***

Поздравляю всех защитников и защитниц Украины с вашим праздником! Пусть ваша отвага и благородство всегда освещают путь к миру. Желаем, чтобы ваши сердца были наполнены гордостью, а души – спокойствием.

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

В этот праздничный день я хочу поздравить тебя с Днем защитников и защитниц и выразить глубокую благодарность за твою стойкость и отвагу. Ты настоящий герой, и твои усилия имеют большое значение для всех нас. Желаю тебе непоколебимой силы духа, мужества в борьбе и несокрушимой веры в светлое будущее нашей страны. Пусть каждый шаг приближает нас к победе, а твоя преданность вдохновляет всех, кто борется за свободу. Помни, что ты не один – мы все поддерживаем тебя!

***

Дорогой герой! Поздравляю тебя с Днем защитников и защитниц Украины! Твоя смелость, решительность и преданность службе – это то, что делает нас сильнее. В этот день желаю тебе несокрушимого духа и уверенности в победе. Пусть твои усилия будут вознаграждены миром и спокойствием. Желаю, чтобы каждый миг твоей жизни был полон радости, счастья и успехов во всех твоих начинаниях. Ты являешься символом надежды для многих, и мы верим, что вместе мы преодолеем все трудности на нашем пути к победе.

***

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Доньки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

***

Рідні, незламні, мужні й хоробрі,

Найсміливіші, відважні та добрі,

Люблячі, милі, ніжні й кохані,

Вмілі, упевнені та незрівнянні.

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищите ви у двобої.

Вами пишаємось й вірим безмежно!

Будемо вільні ми і незалежні!

Для написания материала использованы источники: Малая Страница и WoMo.