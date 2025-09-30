Его корни тесно связаны с большим церковным праздником – Покровом Пресвятой Богородицы, которую украинцы издавна считали своей заступницей. Почему День украинского казачества отмечают 1 октября – пишет LifeStyle24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Почему День украинского казачества празднуют 1 октября?

По легенде, Пресвятая Богородица спасла Константинополь, накрыв город своим покровом. Именно поэтому в "Летописи Русской" упоминается, что князь Ярослав Мудрый отдал Киев и всю Русь под Ее опеку.

Особое значение Покров Пресвятой Богородицы приобрел в казацкую эпоху. Тогда в центре каждой Сечи стояла Покровская церковь, а казаки верили, что Богородица защищает их в походах. Известный историк Дмитрий Яворницкий писал: "...под покровом Богородицы запорожцы не боялись ни вражеского огня, ни грозной стихии, ни морской бури".

Что интересно, именно на Покров казаки собирали советы, выбирали гетмана или кошевого атамана и планировали военные походы. Впоследствии чествование праздника распространилось в Гетманщине, особенно во времена Ивана Мазепы, когда люди активно строили церкви и писали иконы в честь Девы Марии. А уже в ХХ веке казацкие традиции переняли борцы за независимость Украины – воины Армии УНР и Украинской повстанческой армии.

В 1999 году тогдашний президент Леонид Кучма провозгласил 14 октября государственным праздником – Днем украинского казачества, как указано в Официальном портале Верховной Рады. Но после календарной реформы 2023 года, когда Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый стиль, дата сместилась на 13 дней назад.

С тех пор День украинского казачества отмечается 1 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы по новому календарю.

Традиции Дня украинского казачества