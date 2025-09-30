Його коріння тісно пов'язане з великим церковним святом – Покровою Пресвятої Богородиці, яку українці здавна вважали своєю заступницею. Чому День українського козацтва відзначають 1 жовтня – пише LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Чому День українського козацтва святкують 1 жовтня?

За легендою, Пресвята Богородиця врятувала Константинополь, накривши місто своїм покровом. Саме тому у "Літописі Руському" згадується, що князь Ярослав Мудрий віддав Київ і всю Русь під Її опіку.

Особливого значення Покров Пресвятої Богородиці набув у козацьку добу. Тоді у центрі кожної Січі стояла Покровська церква, а козаки вірили, що Богородиця захищає їх у походах. Відомий історик Дмитро Яворницький писав: "…під покровом Богородиці запорожці не боялися ні ворожого огню, ні грізної стихії, ні морської бурі".

День українського козацтва / Фото Pinterest

Що цікаво, саме на Покрову козаки збирали ради, обирали гетьмана чи кошового отамана та планували військові походи. Згодом вшанування свята поширилося в Гетьманщині, особливо за часів Івана Мазепи, коли люди активно будували церкви та писали ікони на честь Діви Марії. А вже у ХХ столітті козацькі традиції перейняли борці за незалежність України – воїни Армії УНР та Української повстанської армії.

У 1999 році тодішній президент Леонід Кучма проголосив 14 жовтня державним святом – Днем українського козацтва, як зазначено в Офіційному порталі Верховної Ради. Та після календарної реформи 2023 року, коли Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий стиль, дата змістилася на 13 днів назад.

Відтоді День українського козацтва відзначається 1 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці за новим календарем.

Традиції Дня українського козацтва