В 2026 году День учителя приходится на 4 октября. Поскольку официальный праздник традиционно выпадает на выходной, в школах торжества и поздравления начнутся заранее – в пятницу, 2 октября, сообщает 24 Канал.

Когда День учителя 2026 года в Украине

Осенний календарь каждый год дарит украинцам прекрасную возможность искренне поблагодарить тех, кто ежедневно делится знаниями и воспитывает будущие поколения. Официально это важное событие называется Днем работников образования. Что интересно, этот праздник отмечается не каждый год в одну и ту же дату, ведь еще с 1990-х годов указом президента страны его закрепили за первым воскресеньем октября.

В связи с этим школьные коллективы будут отмечать День учителя накануне. В пятницу, 2 октября, классные комнаты наполнятся яркими цветами, собственноручно нарисованными плакатами и искренними словами уважения.

Ученики каждый год с нетерпением ждут этой даты, чтобы организовать день ученического самоуправления. Старшеклассники пробуют себя в роли требовательных учителей, проводят сокращенные увлекательные уроки для младших классов и даже приглашают своих наставников за школьные парты.

Когда будет День учителя 2026 года в Украине – дата праздника / Фото Magnific

Кроме того, украинский праздник педагогов практически совпадает с Всемирным днем учителя, который мировое сообщество ежегодно отмечает 5 октября. Поэтому праздничное настроение сохранится еще на несколько дней.

В современном мире работа украинского педагога выходит далеко за пределы школьной программы. В частности, педагоги проводят уроки в укрытиях, поддерживают стойкость детей и создают ощущение безопасности во время войны. Короткое сообщение или звонок от благодарных учеников и выпускников 4 октября станет лучшим подарком для каждого учителя.

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