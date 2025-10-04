LifeStyle24 подготовил трогательные поздравления ко Дню учителя, которые пронизывают до слез. Эти стихи и картинки стоит отправить 5 октября своим родным педагогам.

День учителя 2025: какие стихи пронизывают до слез?

Сяє вдалині вогник у вікні,

Мов ясна зоря, сходить над селом.

Бачиться мені, віриться мені:

Вчителька моя й досі за столом.

Зошити свої дітвора здала –

То вразливих душ повісті малі.

Двійка школяра, горе школяра

Зморшкою лягли на її чолі.

А з вікна пливе золотий пилок,

Сонячним струмком сяє в темноті.

Вчителько моя, скільки помилок

Виправили ви в кожному житті!

Нам ростить міста й хліб на цілині,

Вам – навчать дітей і радіть за них:

Прийдуть восени, підуть навесні

По шляхах космічних, по шляхах земних.

***

Вже пригріло сонечко золоте,

Квітами барвистими луг цвіте:

І кущі горицвіту, й сон-трава,

І фіалка-зіронька польова.

Цілий оберемок їх нарвемо.

І вінок-веселочку сплетемо.

Принесем віночок той у свій клас,

Подаруєм вчительці:

– Це для вас!

І за те, що учите нас добру,

І за те, що любите дітвору.

***

Так схожа на матусю учителька моя,

Така ж привітна і така ласкава,

Я жити в неї вчуся, горнусь до неї я,

Вона країни знань зоря яскрава!

І світить нам, і гріє, і розуму навча,

Ми всі її любов'ю обігріті,

І хлопчик неслухняний, і лагідне дівча –

Бо ми для неї найдорожчі в світі.

Моя учителько, спасибі, що ти є,

Життя шкільне з тобою сонячним стає,

У юнім серці ти, як зірка золота,

Моя учителько, любов моя свята.

Панує в класі тиша, коли говориш ти,

Бо, як струмочок, ллється твоя мова,

І хочеться летіти в незвідані світи,

Де нас чекає доля барвінкова,

Спасибі тобі, рідна, за серце золоте,

За мудрість, за турботу і терпіння,

Посіяне тобою любов'ю проросте,

Бо сходи ті із доброго насіння.

Поздравление ко Дню учителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Як мати до діток,

Як сонце до квіток,

Горнулась до класу вона.

І гарна, і люба,

І мила, і тиха

Учителька перша моя!

Добріша, ніж фея,

Миліша, ніж мрія,

Світліша від сонця вона!

У світі єдина,

У серці одна —

Учителька перша моя!

***

Наша перша вчителько, дякуємо вам!

Що навчили грамоті й чарівним словам,

Що писати вчили нас й рахувати теж,

Ми за це вам дякуєм щиро і без меж!

І за те, що вчили нас досягать мети,

Працювати, вчитися, гідно в світ іти,

Міркувати, думати спонукали нас

І здружить зуміли наш веселий клас.

***

Якщо б не було вчителя,

То і не було б, напевно,

Ні поета, ні мислителя,

Ні Шекспіра, ні Коперника.

І понині б, напевно,

Якщо б не було вчителя,

Не відкриті Америки

Залишалися не відкритими.

І не бути б нам Икарами,

Ніколи б не злетіли в небо ми,

Якщо б у нас його стараньями

Крила вирощені не були.

Без його б доброго серця

Не був світ такий дивний.

Тому нам дуже дорого

Ім'я нашого вчителя!

Поздравление ко Дню учителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Вчителі, вчителі,

Професії немає добрішої!

Стоїте твердо біля керма,

Відкривши дитині двері.

Вчитель – найвірніший друг,

Не видасть, не зрадить;

А якщо щось станеться раптом,

Він подасть руку всім.

О, як відважна ця праця:

Задираки, пустуни.

Деколи в очі вперто брешуть.

Ви повинні їх зрозуміти.

Вчителі, вчителі.

Професії немає добрішої!

Стоїте твердо біля керма,

Відкривши дитині двері.

Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".