Примите поздравления с Днем учителя! Пусть ваши счастливые глаза всегда сияют, а душа будет полна добра и спокойствия! Желаем вам удачи во всех начинаниях и делах, оригинальных идей и блестящих успехов! Искренне благодарим вас за то, что каждый ваш урок невероятно увлекательный и интересный, и пусть так будет всегда!

С Днем учителя! Ваш ежедневный труд меняет жизни многих людей, и это достойно огромного уважения. Желаем вам терпения в обучении, мудрости в решении задач и счастливых моментов с вашими учениками. Пусть ваше сердце будет всегда открытым для новых возможностей!

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було кожен день!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу дарують,

Злагода й мир у житті хай панують!

Вітаємо зі святом

Шлем усмішок багато,

Нехай у вашім домі

Все сповниться любові,

Ми вдячні за науку,

За те, що нас за руку

Ведете в світ прекрасний,

Цікавий, добрий, ясний!

Дорогой учитель! Сегодня ваш праздник, и мы хотим выразить благодарность за ваш неутомимый труд. Вы не просто обучаете, а вдохновляете, поддерживаете и открываете новые горизонты для наших детей. Пусть ваша педагогическая деятельность приносит вам только радость, а в жизни царят счастье и гармония!

Дорогие учителя! Сегодня – ваш праздник, день, когда мы можем выразить благодарность за вашу неоценимую работу. Вы – рулевые на пути знаний, вы – наша надежда на будущее. С Днем учителя!

З Днем вчителя вітаю вас!

Хай тільки повниться запас

Натхнення в серці, доброти,

Щоб до мети своєї йти.

Здоров`я, оптимізму, сил,

І за спиною мов би крил,

І просто щастя відчуття,

Щоб було радісним життя!

Зі святом професійним, вчителі!

Хай буде шлях навік благословенним,

Ви в морі знань – премудрі кораблі,

А мудрість ваша вічна і священна.

Хай множиться достаток в домі вашім,

Хай стелиться щаслива й світла путь,

Любові і вірність – вічні добрі стражі

Завжди з вами у житті будуть!

