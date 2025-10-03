Сьогодні, 3 жовтня, у багатьох школах України заздалегідь святкують День вчителя, хоч він і припадає на першу неділю жовтня. У це свято в закладах освіти традиційно лунають теплі побажання та дарують квіти педагогам. LifeStyle24 підготував привітання до Дня вчителя у картинках, прозі й віршах. Підніміть настрій улюбленим педагогам та побажайте їм усього найкращого.

Привітання з Днем вчителя 2025 у картинках, прозі й віршах

Прийміть привітання з Днем вчителя! Нехай ваші щасливі очі завжди сяють, а душа буде сповнена добра і спокою! Бажаємо вам удачі в усіх починаннях і справах, оригінальних ідей і блискучих успіхів! Щиро дякуємо вам за те, що кожен ваш урок неймовірно захопливий і цікавий, і нехай так буде завжди!

***

З Днем вчителя! Ваша щоденна праця змінює життя багатьох людей, і це варте величезної поваги. Бажаємо вам терпіння в навчанні, мудрості в рішенні завдань та щасливих моментів з вашими учнями. Нехай ваше серце буде завжди відкритим для нових можливостей!

Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було кожен день!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу дарують,

Злагода й мир у житті хай панують!

***

Вітаємо зі святом

Шлем усмішок багато,

Нехай у вашім домі

Все сповниться любові,

Ми вдячні за науку,

За те, що нас за руку

Ведете в світ прекрасний,

Цікавий, добрий, ясний!

Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Дорогий вчителю! Сьогодні ваше свято, і ми хочемо висловити вдячність за вашу невтомну працю. Ви не просто навчаєте, а надихаєте, підтримуєте і відкриваєте нові горизонти для наших дітей. Нехай ваша педагогічна діяльність приносить вам тільки радість, а в житті панують щастя та гармонія!

***

Дорогі вчителі! Сьогодні – ваше свято, день, коли ми можемо висловити вдячність за вашу неоціненну роботу. Ви – керманичі на шляху знань, ви – наша надія на майбутнє. З Днем вчителя!

Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем вчителя вітаю вас!

Хай тільки повниться запас

Натхнення в серці, доброти,

Щоб до мети своєї йти.

Здоров`я, оптимізму, сил,

І за спиною мов би крил,

І просто щастя відчуття,

Щоб було радісним життя!

***

Зі святом професійним, вчителі!

Хай буде шлях навік благословенним,

Ви в морі знань – премудрі кораблі,

А мудрість ваша вічна і священна.

Хай множиться достаток в домі вашім,

Хай стелиться щаслива й світла путь,

Любові і вірність – вічні добрі стражі

Завжди з вами у житті будуть!

