Сьогодні, 3 жовтня, у багатьох школах України заздалегідь святкують День вчителя, хоч він і припадає на першу неділю жовтня. У це свято в закладах освіти традиційно лунають теплі побажання та дарують квіти педагогам. LifeStyle24 підготував привітання до Дня вчителя у картинках, прозі й віршах. Підніміть настрій улюбленим педагогам та побажайте їм усього найкращого.
Привітання з Днем вчителя 2025 у картинках, прозі й віршах
Прийміть привітання з Днем вчителя! Нехай ваші щасливі очі завжди сяють, а душа буде сповнена добра і спокою! Бажаємо вам удачі в усіх починаннях і справах, оригінальних ідей і блискучих успіхів! Щиро дякуємо вам за те, що кожен ваш урок неймовірно захопливий і цікавий, і нехай так буде завжди!
***
З Днем вчителя! Ваша щоденна праця змінює життя багатьох людей, і це варте величезної поваги. Бажаємо вам терпіння в навчанні, мудрості в рішенні завдань та щасливих моментів з вашими учнями. Нехай ваше серце буде завжди відкритим для нових можливостей!
Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Ми хочемо вас привітати
У цей святковий осінній день
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно вам було кожен день!
Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу дарують,
Злагода й мир у житті хай панують!
***
Вітаємо зі святом
Шлем усмішок багато,
Нехай у вашім домі
Все сповниться любові,
Ми вдячні за науку,
За те, що нас за руку
Ведете в світ прекрасний,
Цікавий, добрий, ясний!
Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Дорогий вчителю! Сьогодні ваше свято, і ми хочемо висловити вдячність за вашу невтомну працю. Ви не просто навчаєте, а надихаєте, підтримуєте і відкриваєте нові горизонти для наших дітей. Нехай ваша педагогічна діяльність приносить вам тільки радість, а в житті панують щастя та гармонія!
***
Дорогі вчителі! Сьогодні – ваше свято, день, коли ми можемо висловити вдячність за вашу неоціненну роботу. Ви – керманичі на шляху знань, ви – наша надія на майбутнє. З Днем вчителя!
Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З Днем вчителя вітаю вас!
Хай тільки повниться запас
Натхнення в серці, доброти,
Щоб до мети своєї йти.
Здоров`я, оптимізму, сил,
І за спиною мов би крил,
І просто щастя відчуття,
Щоб було радісним життя!
***
Зі святом професійним, вчителі!
Хай буде шлях навік благословенним,
Ви в морі знань – премудрі кораблі,
А мудрість ваша вічна і священна.
Хай множиться достаток в домі вашім,
Хай стелиться щаслива й світла путь,
Любові і вірність – вічні добрі стражі
Завжди з вами у житті будуть!
Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".