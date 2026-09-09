Красиві привітання з Днем ангела Анни 2026 – листівки та вірші українською

9 вересня свій День ангела відзначають Анни – тож саме час згадати всіх знайомих Ань і хоча б цього разу не обмежуватися повідомленням "вітаю, щастя-здоров’я".

Для цього 24 Канал зібрав теплі та щирі привітання з Днем ангела Анни, які можна надіслати подрузі, мамі, сестрі, колезі чи просто дорогій серцю Анні.

З Днем ангела Анни українською

***

Анну, з днем Ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров'я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Хай Ангел тебе береже й захищає,

І долі щасливої в Бога благає.

Хай радість і усмішки в серці квітують,

А люди хороші добро хай дарують.

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Анні побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

***

Хай ангел-охоронець вночі

Колисанку тобі співає,

Від злого й темного захистить,

В житті на щастя надихає!

З Днем ангела, Анно!

З Днем ангела Анни картинки українською



З Днем ангела Анни картинки українською / Колаж 24 Каналу



З Днем Анни вітання картинки / Колаж 24 Каналу



З Днем ангела Анна привітання / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Анна українською / Колаж 24 Каналу



Ловіть ще одну добірку – бо одного привітання для Анни, звісно, може бути замало. Тут зібрали ще більше теплих слів, які можна надіслати іменинниці, щоб подарувати їй трохи радості цього дня.



