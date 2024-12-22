У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Так, за новим календарем Анни вже відзначили свої іменини 9 грудня, розповідає 24 Канал.

Цікаво Календар днів ангела на грудень 2024 року: хто святкуватиме свої іменини

Втім, деякі люди досі дотримуються старого стилю. Тому наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Анни у картинках, прозі й віршах.

Привітання з Днем ангела Анни: картинки, проза й вірші

Люба Анно, вітаю тебе з іменинами й бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на "відмінно".

***

Вітаю з Днем ангела Анни! Бажаю надії, любові, добробуту, духовності та краси! Нехай твоє життя буде радісним. Нехай твоя посмішка буде світла, твоя віра – міцною, а душа – щасливою!

Привітання з Днем ангела Анни 2024 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела Анни мої найщиріші вітання,

З усього серця, з побажаннями добра,

Здоров'я й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Анно, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець оберігає і захищає від усіх бід. Бажаю тобі завжди відчувати тепло та підтримку рідних.

***

Нехай у день твого святого

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Анно,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Анни 2024 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела, Анно! Хай ангели оберігають і наповнюють життя світлом та миром. Нехай усмішка не зникає з твого обличчя, а щастя переповнює серце. Бажаю, щоб кожен день був яскравим та насиченим, а доля тішила добром та успіхами!

***

З Днем ангела, Анно. Удачі тобі, любові, міцного здоров'я, сил та успіхів в усьому! Нехай твій ангел вказує тобі своїм крилом вірний шлях до успіху.

Привітання з Днем ангела Анни 2024 / Колаж LifeStyle24

***

Анно, вітаю з щирого серця з Днем ангела. Бажаю тобі наснаги, мудрості та завзятості. Йди по життю з вірою в себе та прагненням до перемоги. Нехай твоє життя буде сповнене коханням та щасливими моментами. З іменинами!