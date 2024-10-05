Анна – ім'я, яке має глибоке коріння. Про його походження та як правильно казати українською мовою – розповість LifeStyle24.

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Походження імені Анна

Це ім'я походить від давньоєврейського варіанту – "Ханна", яке означає "милосердна". У Біблії неодноразово згадувалося ім'я Анна, бо так звали матір Пресвятої Богородиці й бабусю Ісуса Христа. За переказами, жінка протягом тривалого часу не могла завагітніти, але дуже мріяла про дитину. Втім, одного разу молитви таки допомогли святій народити Діву Марію.

У сучасному світі ім'я Анна асоціюється з материнством і мудрістю. Переважно власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Анни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін.

Як правильно казати українською

Це питання вже дослідив відомий український мовознавець Олександр Авраменко. За його словами, Анна та Ганна – два фонетичні варіанти одного й того ж імені. Що цікаво, в усіх мовах це ім'я може звучати по-різному. Так, у болгарській і російській – Анна, тоді як в білоруській, польській та українській – Ганна. Водночас у чеській мові – Гана, з однією буквою "н". Мовознавець запевнив, що батьки мають самостійно вирішувати, яким варіантом назвати дитину. Втім, Олександр Авраменко вважає, що правильно записувати імена в документах згідно з українською правописною традицією.

"Як правильно казати – Анна чи Ганна": дивіться відео онлайн

Коли День ангела Анни

Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар дати більшості свят змістилися на 13 днів. З 2023 року День ангела Анни відзначають 25 липня, який водночас є Днем Успіння Святої Праведної Анни.