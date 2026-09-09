Для цього 24 Канал зібрав теплі та щирі привітання з Днем ангела Анни, які можна надіслати подрузі, мамі, сестрі, колезі чи просто дорогій серцю Анні.
З Днем ангела Анни українською
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Анну, з днем Ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров'я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!
Хай Ангел тебе береже й захищає,
І долі щасливої в Бога благає.
Хай радість і усмішки в серці квітують,
А люди хороші добро хай дарують.
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Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
***
Хай ангел-охоронець вночі
Колисанку тобі співає,
Від злого й темного захистить,
В житті на щастя надихає!
З Днем ангела, Анно!
З Днем ангела Анни картинки українською
З Днем ангела Анни картинки українською / Колаж 24 Каналу
З Днем Анни вітання картинки / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Анна привітання / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Анна українською / Колаж 24 Каналу
Ловіть ще одну добірку – бо одного привітання для Анни, звісно, може бути замало. Тут зібрали ще більше теплих слів, які можна надіслати іменинниці, щоб подарувати їй трохи радості цього дня.