Чи дійсно християнам не можна святкувати Геловін: точна відповідь священника ПЦУ

Наприкінці жовтня власники багатьох крамниць традиційно прикрашають вітрини штучною павутиною, а вулиці міст заповнюють люди в моторошних костюмах. Однак Православна Церква України має категоричну позицію щодо таких осінніх розваг.

Священник ПЦУ Юліан Тимчук у своєму фейсбуці закликав вірян рішуче відмовитися від запозичених традицій та зосередитися на рідній духовній культурі. Він також детально пояснив, чому християнам категорично не варто брати участь у містичних дійствах та як краще використати головний помаранчевий атрибут Геловіну.

Чи можна християнам святкувати Геловін

Отець Юліан нагадав історичне підґрунтя Геловіну. Багато століть тому стародавні кельти відзначали містичне свято під назвою Самайн. Ці племена сповідували язичництво та щиро вірили, що межа між світом живих і мертвих у цей осінній період повністю зникає. Юліан Тимчук наголосив, що такі переконання суперечать християнському вченню. Православна віра відкидає будь-яке загравання з темними силами та язичницькі ритуали, які формують основу сучасних моторошних вечірок.

Окрему увагу представник духовенства звернув на використання їжі під час подібних розваг. Він згадав традиційний символ свята – гарбузовий ліхтар. Священник зазначив, що звичайний стиглий овоч чудово підходить для приготування надзвичайно смачної та корисної каші.

Отець ПЦУ щиро не розуміє, навіщо люди масово псують хороший продукт, вирізають на ньому очі, рот і створюють химерні лячні посмішки. Господь дав християнам плоди землі для харчування і підтримки здоров'я, тому набагато краще споживати їх з великою вдячністю, а не перетворювати на моторошні декорації.

Замість чужих і незрозумілих карнавалів, Тимчук запропонував звернути пильну увагу на справді світлі події. Він порадив християнам радісно святкувати дні народження своїх рідних або відзначати численні осінні релігійні свята, які несуть справжню любов і Божу благодать.

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