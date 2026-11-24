На Андріївські вечорниці молодь влаштовувала незвичайну забаву: хлопці сідали верхи на коцюбу й намагалися відкусити підвішений корж. Але зробити це було не так просто – спершу треба було витримати жарти й не засміятися.

Гру в калиту традиційно влаштовували на Андріївські вечорниці – молодіжні зібрання напередодні дня апостола Андрія Первозванного. За новим церковним календарем свято припадає на 30 листопада, тому вечорниці проводять увечері 29 листопада. У 2026 році це неділя, а саме свято Андрія – понеділок.

Цікаво, що калита – це не лише назва гри, а й обрядовий корж, навколо якого відбувалося все дійство. Його випікали з білого борошна, робили великим і твердим, щоб було непросто відкусити шматочок. Посередині залишали отвір, крізь який протягували стрічку, а потім підвішували хлібину до сволока – дерев'яної балки під стелею. До приготування долучалися дівчата: кожна мала взяти участь у замішуванні тіста.



Українки з калитою / Фото з відкритих джерел

Як відбувалася гра в калиту

Біля підвішеного коржа ставав пан Калитинський – веселий і дотепний хлопець, який мав його охороняти. А той, хто хотів скуштувати калиту, отримував роль пана Коцюбинського. Він брав коцюбу, сідав на неї верхи, наче на коня, і вирушав до коржа.

Та спочатку на нього чекало випробування. Пан Калитинський жартував і намагався розсмішити гостя. Той міг відкусити калиту лише за умови, що витримає всі жарти й не всміхнеться. У деяких описах обряду згадується, що того, хто не втримувався від сміху, могли вимазати сажею за допомогою квача.



У давнину хлопці грали у калиту / Фото з відкритих джерел

У різних місцевостях правила гри дещо відрізнялися. Десь перед кусанням калити хлопці мали ще й перестрибувати через покладені навхрест коцюбу та рогач. А сам корж могли розгойдувати або піднімати, щоб дістати його було складніше.

Коли гра завершувалася, калиту знімали й ділили між усіма присутніми. Дівчата супроводжували частування жартівливою примовкою: «Калита, калита, солодка була, тепер ми її з’їли, за женихом полетіли». Так забава ставала однією з найвеселіших частин Андріївських вечорниць.

Наші предки попри важку роботу знаходили час і на різні забави. До речі, ви знали, що листопад у давнину називали братчинами? Це якраз пов'язано з різними зібраннями та застіллями.