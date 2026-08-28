Ангельський захист на все життя: 5 жіночих імен з найпотужнішою енергетикою

Вибір імені для донечки часто виходить за межі суто естетичних уподобань. Чимало батьків прагнуть подарувати дитині ім'я, яке захищатиме її від негараздів протягом усього життя.

З давніх часів люди вірять, що деякі жіночі імена несуть у собі колосальний енергетичний потенціал і забезпечують своїм власницям особливу прихильність вищих сил. Вони діють як невидимий оберіг, допомагають долати життєві випробування, відводять заздрість та відкривають перед людиною двері до щасливої долі, пише 24 Канал.

Жіночі імена з сильною енергетикою

Одне з найсильніших значень має ім'я Ангеліна, яке буквально перекладається як "вісниця" або "янгольська". Дівчата з таким іменем виростають чуйними, щирими та мудрими, а їхня вроджена доброта притягує лише світлих людей.

Схожою енергетикою наділене величне біблійне ім'я Марія, що дарує своїм носійкам безмежне терпіння, душевну стійкість та колосальний захист від життєвих труднощів.

Не менш потужну енергетику має ім'я Олександра, яке перекладається як "захисниця людей". Воно наділяє дівчинку лідерським характером і загостреним почуттям справедливості.

Якщо батьки хочуть підкреслити внутрішню мудрість і непохитність дитини, то обирають для неї ім'я Ольга. Воно приносить своїм володаркам гострий розум і здатність знаходити правильні рішення у найзаплутаніших ситуаціях.

Серед сильних варіантів також опинилося ім'я Віра, яке дарує своїм представницям абсолютний внутрішній спокій і захист від чужого негативу.

Як назвати дівчинку у 2026 році – красиві жіночі імена / Фото Magnific

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