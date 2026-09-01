З Першим дзвоником 2026: добірка яскравих картинок і листівок до свята 1 вересня
Сьогодні Україна зустрічає довгоочікуване 1 вересня. Це день, який традиційно дарує море квітів, щирих усмішок і відкриває новий насичений розділ шкільного життя.
Цей особливий ранок об'єднує схвильованих першокласників із великими портфелями, упевнених у власних силах випускників, зворушених батьків і мудрих педагогів, які щоденно запалюють у дитячих серцях жагу до знань. Попри всі виклики сьогодення, свято Першого дзвоника залишається символом віри у світле майбутнє, незламності та невтомного прагнення вчитися й розвиватися.
Аби ви могли легко подарувати близьким, колегам, школярам чи вчителям заряд бадьорості й тепла, редакція 24 Каналу підготувала яскраву добірку красивих картинок-привітань. Тут ви знайдете як зворушливі й ніжні ілюстрації, так і стильні листівки з натхненними побажаннями невичерпної енергії, легкого навчання та вагомих перемог. Обирайте зображення з нашої підбірки, надсилайте їх рідним і друзям у месенджерах та соцмережах, діліться позитивом і наповнюйте цей святковий день незабутніми емоціями.
Привітання з 1 вересня: картинки й листівки
До речі, ми вже публікували привітання з першим днем осені у картинках і листівках.