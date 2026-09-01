З Першим дзвоником 2026: добірка яскравих картинок і листівок до свята 1 вересня

Сьогодні Україна зустрічає довгоочікуване 1 вересня. Це день, який традиційно дарує море квітів, щирих усмішок і відкриває новий насичений розділ шкільного життя.

Цей особливий ранок об'єднує схвильованих першокласників із великими портфелями, упевнених у власних силах випускників, зворушених батьків і мудрих педагогів, які щоденно запалюють у дитячих серцях жагу до знань. Попри всі виклики сьогодення, свято Першого дзвоника залишається символом віри у світле майбутнє, незламності та невтомного прагнення вчитися й розвиватися.

Аби ви могли легко подарувати близьким, колегам, школярам чи вчителям заряд бадьорості й тепла, редакція 24 Каналу підготувала яскраву добірку красивих картинок-привітань. Тут ви знайдете як зворушливі й ніжні ілюстрації, так і стильні листівки з натхненними побажаннями невичерпної енергії, легкого навчання та вагомих перемог. Обирайте зображення з нашої підбірки, надсилайте їх рідним і друзям у месенджерах та соцмережах, діліться позитивом і наповнюйте цей святковий день незабутніми емоціями.

Привітання з 1 вересня: картинки й листівки

Яскраві картинки з 1 вересня та Днем знань / Колаж 24 Каналу

Стильна листівка з 1 вересня для випускників / Колаж 24 Каналу

Привітання з 1 вересня для друзів / Колаж 24 Каналу

Картинка-привітання з 1 вересня для батьків / Колаж 24 Каналу

День знань – привітання у картинках для педагогів / Колаж 24 Каналу

Вітальна листівка з 1 вересня вчителю / Колаж 24 Каналу

Зворушливі святкові картинки з побажаннями для першокласників / Колаж 24 Каналу

Привітання з 1 вересня – картинки й листівки / Колаж 24 Каналу

До речі, ми вже публікували привітання з першим днем осені у картинках і листівках.