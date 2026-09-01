Это особенное утро объединяет взволнованных первоклассников с большими портфелями, уверенных в своих силах выпускников, тронутых родителей и мудрых педагогов, которые ежедневно зажигают в детских сердцах жажду знаний. Несмотря на все вызовы современности, праздник Первого звонка остается символом веры в светлое будущее, несокрушимости и неустанного стремления учиться и развиваться.

Чтобы вы могли легко подарить близким, коллегам, школьникам или учителям заряд бодрости и тепла, редакция 24 Канала подготовила яркую подборку красивых картинок-поздравлений. Здесь вы найдете как трогательные и нежные иллюстрации, так и стильные открытки с вдохновляющими пожеланиями неиссякаемой энергии, легкой учебы и весомых побед. Выбирайте изображения из нашей подборки, отправляйте их родным и друзьям в мессенджерах и соцсетях, делитесь позитивом и наполняйте этот праздничный день незабываемыми эмоциями.

Поздравления с 1 сентября: картинки и открытки

Яркие картинки к 1 сентября и Дню знаний / Коллаж 24 Канала

Стильная открытка ко 1 сентября для выпускников / Коллаж 24 Канала

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Поздравления с 1 сентября для друзей / Коллаж 24 Канала

Картинка-поздравление с 1 сентября для родителей / Коллаж 24 Канала

День знаний – поздравления в картинках для педагогов / Коллаж 24 Канала

Поздравительная открытка с 1 сентября учителю / Коллаж 24 Канала

Трогательные праздничные картинки с пожеланиями для первоклассников / Коллаж 24 Канала

Поздравления с 1 сентября – картинки и открытки / Коллаж 24 Канала

Кстати, мы уже публиковали поздравления с первым днем осени в картинках и открытках.