Літні теплі вечори вже позаду, діти йдуть до школи, дорослі повертаються з відпусток. Настала найзатишніша пора року, коли навколо багато жовтих листочків, у кав'ярнях вже зовсім скоро почнуть з'являтися гарячі напої, які можна пити під час читання книжок, закутавшись в улюблений плед.
З нагоди свята редакція 24 Каналу підготувала красиві картинки-привітання з першим днем осені. Зберігайте собі ці гарні листівки заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть їх своїм рідним, друзям, знайомим і колегам. Прикрашайте свої домівки гарним декором, беріть смачну каву та зустрічайте осінь!
Привітання з першим днем осені: картинки й листівки
Картинка з першим днем осені 2026 / Колаж 24 Каналу
Листівка з першим днем осені / Колаж 24 Каналу
Як привітати з першим днем осені / Колаж 24 Каналу
З першим днем осені 2026 – привітання у картинках / Колаж 24 Каналу
Привітання з 1 вересня 2026 – картинки / Колаж 24 Каналу
З 1 вересня 2026 – картинки-привітання / Колаж 24 Каналу
Як красиво привітати з першим днем осені / Колаж 24 Каналу
Привітання з першим днем осені у листівках / Колаж 24 Каналу
Раніше наша редакція публікувала привітання з 1 вересня для вчителів.