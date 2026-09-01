Літні теплі вечори вже позаду, діти йдуть до школи, дорослі повертаються з відпусток. Настала найзатишніша пора року, коли навколо багато жовтих листочків, у кав'ярнях вже зовсім скоро почнуть з'являтися гарячі напої, які можна пити під час читання книжок, закутавшись в улюблений плед.

З нагоди свята редакція 24 Каналу підготувала красиві картинки-привітання з першим днем осені. Зберігайте собі ці гарні листівки заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть їх своїм рідним, друзям, знайомим і колегам. Прикрашайте свої домівки гарним декором, беріть смачну каву та зустрічайте осінь!

Привітання з першим днем осені: картинки й листівки

Картинка з першим днем осені 2026 / Колаж 24 Каналу

Листівка з першим днем осені / Колаж 24 Каналу

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як привітати з першим днем осені / Колаж 24 Каналу

З першим днем осені 2026 – привітання у картинках / Колаж 24 Каналу

Привітання з 1 вересня 2026 – картинки / Колаж 24 Каналу

З 1 вересня 2026 – картинки-привітання / Колаж 24 Каналу

Як красиво привітати з першим днем осені / Колаж 24 Каналу

Привітання з першим днем осені у листівках / Колаж 24 Каналу

Раніше наша редакція публікувала привітання з 1 вересня для вчителів.