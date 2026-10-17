Дмитрівська батьківська субота у 2026 році: коли треба поминати померлих родичів

Дмитрівською батьківською суботою називають особливий поминальний день, в який заведено згадувати померлих родичів та друзів. Поминальні обряди виконуються у суботу напередодні дня пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського.

Дмитрівська батьківська субота присвячена молитві за тих, кого вже немає поруч. Цього дня у храмах звершують заупокійні богослужіння, а родини згадують померлих близьких, відвідують їхні могили та дотримуються давніх поминальних традицій.

Коли Дмитрівська субота поминання померлих

У 2026 році Дмитрівська, або Димитрівська, поминальна субота припадає на 24 жовтня. Її дата пов’язана з днем пам’яті святого великомученика Димитрія Солунського, який за новим календарем відзначають 26 жовтня: поминальним є суботній день напередодні. У церковному календарі ПЦУ ця дата зазначена як "Субота Димитрівська".

Що роблять у Дмитрівську суботу

Головний зміст цього дня – молитва за померлих. У храмах звершують заупокійні богослужіння, зокрема Панахиду або Парастас, а віряни можуть подати записки з іменами спочилих для поминання.

За можливості люди також відвідують могили своїх рідних, прибирають їх та моляться за упокій. Водночас церковний сенс цього дня не зводиться лише до походу на кладовище – центральною залишається молитва за померлих.

В українській народній традиції Дмитрівська субота також мала назви "родинна" та "дідова". Цей день пов’язували з осіннім поминанням предків, а після церковного богослужіння влаштовували родинні поминальні трапези.



Коли восени поминають померлих / Magnific

Етнографічні матеріали фіксують і давній звичай залишати на ніч на покуті частину страв із поминального столу. Це вже народне вірування, а не церковна вимога: люди вірили, що вночі померлі можуть прийти до своїх рідних на частування.

До речі до Дня Димитрія Солунського існувала ще одна певна традиція. Вона пов'язана з заміжжям дівчат.