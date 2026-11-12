Чи можна купати дітей у день народження та неділю: точна відповідь священника ПЦУ

Молоді батьки часто стикаються з величезною кількістю порад від старшого покоління, серед яких почесне місце займає сувора заборона мити немовлят у певні дні. За народними прикметами водні процедури в неділю або безпосередньо в день народження дитини обов'язково накличуть біду чи хворобу.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк вже висловився на цю тему у своєму тіктоці. Він пояснив, чи дійсно можна купати малечу у її день народження та неділю.

Чи можна купати дітей у день народження та неділю

Отець Олексій зауважив, що догляд за тілом ніколи не порушував релігійних канонів, а всі страхи навколо цього процесу є виключно людськими вигадками.

Філюк назвав такі правила забобонами, які колись давно придумали неосвічені люди. Водночас, за словами священника, через дотримання таких безглуздих порад діти швидше постраждають від антисанітарії, адже відсутність миття неминуче призведе до появи бруду чи навіть паразитів, які обов'язково заведуться у немитих малюків.

Як наголосив священник ПЦУ, гігієна має залишатися щоденним пріоритетом для кожної родини. За спостереженнями отця, немовлята постійно потребують регулярного догляду, оскільки вони брудняться і на їхніх головах з'являються природні скоринки. Тому дітей потрібно купати кожного дня без жодних винятків на свята чи вихідні. На переконання священнослужителя, малюки абсолютно не винні в тому, що дорослі вірять у сумнівні прикмети, тож вони не повинні терпіти дискомфорт через чужі забобони. Жодного гріха у звичайному очищенні тіла не існувало раніше і не існує зараз.

Замість того, щоб шукати містичну загрозу у воді та милі, вірянам краще дбати про чистоту власної душі, підтримувати бездоганний порядок у своїй оселі та, що найважливіше, регулярно очищувати власний розум. Саме мозок, як зауважив священник, варто звільняти від сміття у вигляді забобонів, щоб підготувати простір для світлих думок та щирої віри.

Днями ми розповідали, чи можна возити нехрещену дитину вулицями міста чи села.