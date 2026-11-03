За одну цікавість поплатився назавжди: як у давнину людину перетворили на лелеку

Лелека — один із найулюбленіших птахів українців, але народні перекази приписували йому досить незвичайне минуле. Кажуть, колись він був людиною, а пташкою став через одну цікавість, яка обернулася для нього довічним покаранням.

В українському фольклорі побутувала легенда про чоловіка, якому Бог доручив віднести до моря мішок із різним гаддям. Усередині були плазуни, комахи та інша нечисть, яку потрібно було втопити. Чоловікові суворо заборонили розв'язувати мішок і заглядати всередину.

Однак цікавість виявилася сильнішою за наказ. Дорогою чоловік таки розв'язав мішок — і звідти почали розповзатися змії та інші створіння. Частина з них поховалася в болотах, частина розповзлася по землі. Зібрати все назад чоловік уже не зміг.



Чому чоловіка перетворили на лелеку у давнину / Magnific

За легендою, Бог покарав його за непослух і перетворив на лелеку. Відтоді птах мусить збирати гаддя, яке сам колись випустив на волю. Етнологиня Наталя Громова описує це у науковій статті "Українські традиційні уявлення про походження тварин". Дослідниця пояснює, що такі оповіді належать до етіологічних легенд – народних історій, які пояснювали походження тварин або окремих природних явищ. У цьому випадку легенда також мала повчальний зміст: показувала, до чого може призвести порушення заборони.

Лелека, який колись мав людське ім'я

Ця легенда має давню історію. Ще 1896 року етнограф Володимир Доманицький записав її в селі Яполоть на Поліссі. Про цей запис згадує етнологиня Ірина Несен у дослідженні "Лелека в народних уявленнях Правобережного Полісся". Тобто історія про чоловіка, який через цікавість випустив із мішка гадюк і став лелекою, побутувала серед українців ще понад століття тому.

У різних місцевостях чоловік навіть мав ім'я. Наприклад, у записі з села Буки на Житомирщині його називали Іваном, а в іншому варіанті фігурував Адам. Подібні оповіді побутували не лише на Правобережному Поліссі, а й в українських Карпатах.

Водночас лелека в народній уяві мав і зовсім інший образ – доброго птаха, пов'язаного з домом, родиною та щастям. Тому легенда про його провину не скасовувала пошани до нього: українці вірили, що оселя, на якій він звив гніздо, матиме добру долю.

Життя наших предків у давнину було тісно переплетено з природою, погодними явищами, поведінкою тварин. Деякі речі, які відбувалися у їхньому житті вони пов'язували з містикою. Дуже вірили у злих духів й могли через них наробити чимало лиха.