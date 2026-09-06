Сьогодні – свято Михайлового чуда: історія, традиції та суворі заборони цього дня

Щороку віряни вшановують одне з найвідоміших церковних свят – Спомин чуда архістратига Михаїла, яке в народі лаконічно називають Михайловим чудом. За новоюліанським календарем ця особлива дата припадає на 6 вересня.

Наші предки ставилися до цього дня з глибокою пошаною, оскільки вірили, що архангел суворо карає тих, хто порушує давні звичаї чи нехтує духовним спокоєм. Про це детальніше – пише 24 Канал.

Михайлове чудо 2026: історія свята

Історія Михайлового Чуда сягає IV століття та пов'язана з містом Колоси, що розташовано у Фригії (нині це територія сучасної Туреччини). Поблизу цілющого джерела стояв храм на честь архістратига Михаїла. Це святе місце побудував батько німої дівчинки, яка повернула собі здатність говорити, випивши воду з джерела. До святині постійно приходили люди, і багато язичників наверталися до християнства.

Однак місцевим ідолопоклонникам це не подобалося, тому вони вирішили знищити храм. Одного дня язичники з'єднали річища двох гірських річок і спрямували бурхливий водний потік просто на святе місце. Праведний паламар Архип, який служив у церкві багато років, молився Богові про порятунок. Тієї ж миті з небес зійшов архістратиг Михаїл, ударив жезлом по горі та розсік скелю навпіл.

Уся вода пішла у новоутворену ущелину, а храм залишився неушкодженим. Побачивши таке диво, нападники злякалися й втекли, а місто відтоді отримало назву Хони, що означає "отвір".

Свято Михайлового Чуда 2026 – традиції і заборони цього дня / Колаж 24 Каналу

Традиції та звичаї свята Михайлового Чуда

6 вересня українці зранку вирушали на святкове богослужіння, запалювали свічки біля образу святого Михаїла та просили у небесного воєначальника здоров'я для близьких, миру, справедливості й захисту від недуг.

Крім цього, існувала традиція влаштовувати спільні сусідські трапези, де люди мирилися, вирішували давні суперечки та пробачали одне одному всі образи. За святковим столом господарі пригощали гостей стравами нового врожаю. Зокрема, пирогами з яблуками, медом, грибами та свіжою випічкою. Водночас залишки їжі ніколи не викидали у сміття, а віддавали птахам або худобі, аби не накликати на родину злидні.

Що суворо заборонено робити на Михайлове чудо

Наші пращури вважали, що святий Михайло пильно стежить за порядком на землі, тому дотримання заборон у цей день було обов'язковим. Так, категорично заборонялося братися за будь-яку важку фізичну працю. Наприклад, поратися на городі, рубати дрова, шити, вишивати, в'язати, прати та прибирати оселю.

Люди вірили, що розпочата справа обов'язково піде шкереберть, а той, хто працює на свято, приверне до себе невдачі та хвороби. Також не дозволялося сваритися, лихословити, бажати комусь зла чи відмовляти у допомозі тим, хто її щиро просить.

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