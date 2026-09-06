Наши предки относились к этому дню с глубоким уважением, поскольку верили, что архангел сурово наказывает тех, кто нарушает древние обычаи или пренебрегает духовным покоем. Подробнее об этом – пишет 24 Канал.

Михайлово чудо 2026: история праздника

История Чуда Михаила уходит корнями в IV век и связана с городом Колосы, что расположен во Фригии (ныне это территория современной Турции). Рядом с целебным источником стоял храм в честь архистратига Михаила. Это святое место построил отец немой девочки, которая обрела способность говорить, выпив воду из источника. К святыне постоянно приходили люди, и многие язычники обращались в христианство.

Однако местным идолопоклонникам это не нравилось, поэтому они решили уничтожить храм. Однажды язычники соединили русла двух горных рек и направили бурный водный поток прямо на святое место. Праведный причетник Архип, служивший в церкви много лет, молился Богу о спасении. В тот же миг с небес сошел архистратиг Михаил, ударил жезлом по горе и рассек скалу пополам.

Вся вода ушла в новообразованную ущелину, а храм остался невредимым. Увидев такое чудо, нападавшие испугались и бежали, а город с тех пор получил название Хони, что означает "отверстие".

Праздник Чуда Михаила 2026 – традиции и запреты этого дня / Коллаж 24 Канала

Традиции и обычаи праздника Чуда Михаила

6 сентября украинцы с утра отправлялись на праздничное богослужение, зажигали свечи у образа святого Михаила и просили у небесного военачальника здоровья для близких, мира, справедливости и защиты от недугов.

Кроме того, существовала традиция устраивать совместные соседские трапезы, где люди мирились, разрешали давние споры и прощали друг другу все обиды. За праздничным столом хозяева угощали гостей блюдами из нового урожая. В частности, пирогами с яблоками, медом, грибами и свежей выпечкой. При этом остатки еды никогда не выбрасывали в мусор, а отдавали птицам или скоту, чтобы не навлечь на семью бедность.

Что строго запрещено делать в день Михаила

Наши предки считали, что святой Михаил пристально следит за порядком на земле, поэтому соблюдение запретов в этот день было обязательным. Так, категорически запрещалось заниматься любой тяжелой физической работой. Например, работать на огороде, рубить дрова, шить, вышивать, вязать, стирать и убирать дом.

Люди верили, что начатое дело обязательно пойдет наперекосяк, а тот, кто работает в праздник, привлечет к себе неудачи и болезни. Также не разрешалось ссориться, ругаться, желать кому-то зла или отказывать в помощи тем, кто искренне о ней просит.

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