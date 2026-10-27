Чи гріх молитися лише у скрутні часи: пояснення священника ПЦУ

Кожна людина хоча б раз у житті зверталася до Бога у моменти сильного відчаю чи тривоги. Багато вірян згадують про релігію виключно тоді, коли стикаються з серйозними життєвими негараздами, хворобами чи фінансовими труднощами.

Водночас у спокійні періоди ці самі люди можуть роками не відвідувати храм і не відкривати молитовник. Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму інстаграмі детально пояснив, як ставитися до такої поведінки та чи вважає релігія подібні дії великим гріхом.

Чи гріх молитись лише тоді, коли виникають проблеми

Сучасний ритм життя часто віддаляє людину від духовних практик. Люди звикають покладатися лише на власні сили у щоденних справах. Однак раптові випробування миттєво змінюють світогляд. У стані сильної тривоги людина інстинктивно шукає захисту та приходить до Бога. Вона починає щиро просити допомоги у розв'язанні складних проблем. Деякі парафіяни згодом відчувають провину за таку непослідовність і бояться внутрішнього осуду. Вони вважають свою молитву нещирою через тривалу попередню духовну мовчанку.

Священник ПЦУ Юліан Тимчук заспокоїв вірян та зазначив, що звернення до Творця виключно у моменти скрути не є гріхом. Раптова молитва через життєві проблеми може стати чудовим першим кроком до справжнього духовного відродження. Отець Юліан нагадав слова апостола, який закликав християн молитися безперестанно. Саме тому Церква радіє кожному поверненню людини до спілкування з Господом, незалежно від причин такого вчинку.

За словами Тимчука, коли життєві випробування відходять, а тривога зникає, людина повинна обов'язково залишитися з Господом. Не варто перетворювати релігію на своєрідну екстрену службу порятунку. Щира віра потребує постійного розвитку та щоденної праці над собою. Регулярна подяка за спокійні дні має стати такою ж звичною справою, як і прохання про захист у часи великої небезпеки. Тільки так перший вимушений крок перетвориться на міцну основу для повноцінного духовного життя.

Днями священник ПЦУ Юліан Тимчук сказав, чи гріх вірити в Бога, але водночас читати гороскопи.