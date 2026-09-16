Чи дійсно вірянам можна грати в карти: пояснення священника ПЦУ

Священник Православної Церкви Олексій Філюк відповів на цікаве для багатьох вірян запитання, яке стосується гральних карт. Отець озвучив чітку позицію церкви щодо звичного для багатьох дозвілля.

Про це детальніше – він розповів у своєму тіктоці.

Чи гріх грати в карти

Священник ПЦУ Олексій Філюк закликав християн повністю відмовитися від гри в карти. Свою позицію він підкріплює словами апостола Павла про те, що людині дозволено все, але геть не все несе користь. За словами отця, будь-яка рослина біля хати дає людині ліки та поживу, натомість гральні карти не приносять нічого хорошого.

Олексій Філюк наголосив, що такі забави походять від Диявола, а не від Бога. У світі й без того вистачає лиха, а азартні ігри лише породжують важку залежність – ігроманію. Її священник прирівнює до справжньої хвороби та одержимості.

Отець Олексій радить замінити подібні забави корисною працею. Наприклад, доглядом за садом, молитвою, читанням Євангелія або проведенням спільного часу з рідними.

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