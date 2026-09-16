Об этом он подробнее рассказал в своем тиктоке.

Грех ли играть в карты

Священник ПЦУ Алексей Филюк призвал христиан полностью отказаться от игры в карты. Свою позицию он подкрепляет словами апостола Павла о том, что человеку дозволено все, но далеко не все приносит пользу. По словам отца, любое растение возле дома дает человеку лекарство и пищу, а вот игральные карты не приносят ничего хорошего.

Алексей Филюк подчеркнул, что такие развлечения исходят от дьявола, а не от Бога. В мире и без того хватает бед, а азартные игры лишь порождают тяжелую зависимость – игроманию. Ее священник приравнивает к настоящей болезни и одержимости.

Отец Алексей советует заменить подобные развлечения полезным трудом. Например, уходом за садом, молитвой, чтением Евангелия или совместным времяпрепровождением с родными.

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