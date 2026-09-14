Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем фейсбуке обьяснил, что Библия и Евангелие не содержат никаких запретов на употребление в пищу мяса голубей. Напротив, во времена Ветхого Завета этих птиц регулярно приносили в жертву Богу.

Можно ли верующим есть мясо голубей

В то же время отец Алексей признался, что лично никогда не пробовал таких блюд и не советует этого другим. Причиной он называет собственное воспитание, сложившиеся стереотипы и особое восприятие голубя, образ которого ассоциируется со Святым Духом.

Несмотря на личные предпочтения, священник ПЦУ подчеркнул, что в случае крайней необходимости или голода употребление голубей не считается грехом. Он также напомнил слова из Священного Писания о том, что человека оскверняет не пища, входящая в тело, а злые мысли и дурные слова, исходящие из его сердца.

Помимо правил, касающихся рациона, у верующих нередко возникают вопросы и о ежедневных утренних привычках перед посещением храма. Ранее мы уже рассказывали, является ли грехом чистить зубы перед Таинством Святого Причастия.