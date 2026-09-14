Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму фейсбуці пояснив, що Біблія та Євангеліє не містять жодних заборон щодо вживання м'яса голубів чи горлиць. Навпаки, у часи Старого Завіту цих птахів регулярно приносили як жертву Богу.

Чи можна вірянам їсти м'ясо голубів

Водночас отець Олексій зізнався, що особисто ніколи не куштував таких страв і не радить цього іншим. Причиною він називає власне виховання, сформовані стереотипи та особливе сприйняття голуба, образ якого асоціюється зі Святим Духом.

Попри власні вподобання, священник ПЦУ наголосив, що в разі крайньої потреби чи голоду споживання голубів не вважають гріхом. Він також нагадав слова зі Святого Письма про те, що людину оскверняє не їжа, яка входить у тіло, а лихі думки й погані слова, які виходять з її серця.

Окрім правил щодо раціону, у вірян нерідко виникають запитання й про щоденні ранкові звички перед відвідинами храму. Раніше ми вже розповідали, чи гріх чистити зуби перед Таїнством Святого Причастя.