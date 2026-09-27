Чи справді можна віддавати чи позичати речі після заходу сонця: відповідь священника ПЦУ

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк спростував поширені забобони про небезпеку віддавати речі зі свого дому ввечері. Отець наголосив, що щира допомога ближньому приносить Боже благословення, а не збитки.

У своєму фейсбуці священник ПЦУ закликав християн орієнтуватися на євангельські настанови, а не на народні прикмети. Читайте більше – у матеріалі 24 Каналу.

Чи можна християнам віддавати речі ввечері

Постійний страх перед пристрітом часто штовхає людей до надмірної недовіри, через яку вони відмовляють сусідам навіть у дрібницях. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк назвав подібні побоювання відвертою вигадкою. За його словами, саме неправедний спосіб життя та віра в чужу здатність зашкодити роблять людину вразливою до бід. Справжнє християнство, навпаки, базується на довірі до Господа, який слугує надійним захистом, міцністю та духовною силою для кожного, хто вірить.

Отець Олексій переконаний, що людина з чистим серцем може без жодних острахів ділитися майном. Навіть якщо віддати все з оселі на прохання тих, хто цього дійсно потребує, Бог знайде спосіб повернути добро через інших людей. У цьому полягає дія незмінного євангельського правила: набагато краще давати, ніж просити допомогу в інших. Навіть просте горнятко води, запропоноване спраглому, не залишиться без вищої нагороди на Небесах.

Наостанок священник ПЦУ зазначив, що вірянам варто підтримувати добрі наміри людини та відгукуватися на розумні прохання. Водночас християни ніколи не повинні ставати співучасником гріха, даючи те, що може принести шкоду.

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