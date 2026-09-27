В своем фейсбуке священник ПЦУ призвал христиан руководствоваться евангельскими наставлениями, а не народными приметами. Подробнее – в материале 24 Канала.

Можно ли христианам отдавать вещи вечером

Постоянный страх перед сглазом часто толкает людей к чрезмерному недоверию, из-за которого они отказывают соседям даже в мелочах. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк назвал подобные опасения откровенной выдумкой. По его словам, именно неправедный образ жизни и вера в чужую способность навредить делают человека уязвимым перед бедами. Настоящее христианство, напротив, основано на доверии к Господу, который служит надежной защитой, опорой и духовной силой для каждого верующего.

Отец Алексей убежден, что человек с чистым сердцем может без каких-либо опасений делиться имуществом. Даже если отдать все, что есть в доме, по просьбе тех, кто в этом действительно нуждается, Бог найдет способ вернуть добро через других людей. В этом заключается действие неизменного евангельского правила: гораздо лучше давать, чем просить помощи у других. Даже простая чашка воды, предложенная жаждущему, не останется без высшей награды на Небесах.

В заключение священник ПЦУ отметил, что верующим следует поддерживать добрые намерения человека и откликаться на умные просьбы. В то же время христиане никогда не должны становиться соучастниками греха, давая то, что может принести вред.

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