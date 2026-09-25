Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем инстаграме откровенно рассказал, какую духовную цену платит каждый, кто пытается заглянуть в будущее.

Можно ли христианам обращаться к гадалкам в TikTok

Желание узнать судьбу одним кликом или найти быстрые ответы в онлайн-трансляциях увлекает многих пользователей сети, которые воспринимают виртуальные гадания как невинное развлечение. Впрочем, священник ПЦУ Алексей Филюк подчеркнул, что ни один формат общения с гадалками не уменьшает тяжести этого поступка. По его словам, обращение к любой гадалке, даже через короткие видео в TikTok, остается грехом перед Господом.

Отец Алексей призвал верующих помнить прямые библейские наставления, которые категорически запрещают любые магические практики. Священное Писание предостерегает людей от контактов с колдунами, знахарями и теми, кто вызывает духов. Филюк отметил, что истинная цена таких сеансов измеряется вовсе не перечисленными деньгами или лайками под видео.

Духовная цена подобного любопытства может обернуться непоправимой утратой. Священник подчеркнул, что, вступая в связь с гадалками, человек фактически отдает свою бессмертную душу врагу рода человеческого, рискуя лишиться вечной жизни.

Никакие временные блага или подсказки псевдознахарей не стоят такого шага. Поэтому истинный христианин не должен потреблять подобный контент, а доверять свое будущее исключительно Божьей воле.

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