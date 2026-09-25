Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі відверто розповів, яку духовну ціну платить кожен, хто намагається зазирнути в майбутнє.

Чи можна християнам звертатися до ворожок у тіктоці

Бажання дізнатися долю одним кліком або знайти швидкі відповіді в онлайн-трансляціях затягує багатьох користувачів мережі, які сприймають віртуальні ворожіння як невинну розвагу. Втім, священник ПЦУ Олексій Філюк наголосив, що жоден формат спілкування з ворожками не зменшує тяжкості цього вчинку. За його словами, звернення до будь-якої віщунки, навіть через короткі відео в тіктоці, залишається гріхом перед Господом.

Отець Олексій закликав вірян пам'ятати прямі біблійні настанови, які категорично забороняють будь-які магічні практики. Святе Письмо застерігає людей від контакту з чаклунами, знахарями та тими, хто закликає духів. Філюк зауважив, що справжня вартість таких сеансів вимірюється зовсім не переказаними коштами чи вподобайками під відео.

Духовна ціна подібної цікавості може виявитися непоправною втратою. Священник наголосив, що через зв'язок з ворожками людина фактично віддає власну безсмертну душу ворогу роду людського, ризикуючи втратити вічне життя.

Жодні тимчасові блага чи підказки псевдознахарів не варті такого кроку. Тому справжній християнин не повинен споживати подібний контент, а довіряти своє майбутнє виключно Божій волі.

Раніше ми розповідали, чи можна християнам пити вино.