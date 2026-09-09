Чи дійсно можна вірити в Бога, але не ходити до церкви: пояснення священника ПЦУ

Фраза "у мене Бог у душі" давно стала одним із найпопулярніших пояснень серед тих, хто вважає себе вірянином, але роками оминає церкву. Клірик луцької парафії Холмської ікони Богоматері Дмитро Черенюк пояснив, чому така позиція підміняє справжнє християнство зручною ілюзією та що насправді ховається за небажанням ходити до храму.

Про це детальніше – йдеться на сайті Волинської єпархії Православної Церкви України.

Чи можна вірити в Бога та водночас не ходити до церкви

За словами священника Дмитра Черенюка, концепція винятково "внутрішньої віри" нерідко стає наслідком духовної ліні. Людині значно простіше створити у своїй уяві вигаданого, "кишенькового" Бога, який виконує бажання, допомагає влаштувати фінансові справи чи особисте життя і ніколи не докоряє за помилки. Справжнє ж християнство такого Бога не знає, адже воно вимагає від людини духовної праці, виходу із зони комфорту та вміння підпорядковувати власні бажання євангельським заповідям.

Отець Дмитро підкреслив, що зародження віри в серці є цілком природним, але вона не може залишатися невидимою. Якщо тіло має чіткі ознаки життєдіяльності на зразок пульсу чи дихання, то й жива віра неодмінно виявляє себе у вчинках, молитві, дотриманні заповідей, пості та участі в церковних таїнствах, передусім сповіді та причасті. Бездіяльна віра, згідно зі Святим Письмом, залишається мертвою.

Справжня причина уникнення храму, на думку священника ПЦУ, часто полягає в небажанні побачити власні слабкості й покаятися. Людина прикривається стандартними відмовками: суворими зауваженнями бабусь біля свічників, історіями з інтернету про заможних священників, надто довгими богослужіннями чи запахом ладану. Перекладання провини на інших є незрілою позицією, за якою зазвичай стоїть прагнення зберегти свої гріхи та звички, адже для справжнього Бога в такому форматі місця в душі просто не лишається.

Чи обовʼязково ходити до церкви / Фото Magnific

Раніше ми розповідали, чи можна ходити до церкви в спортивному костюмі.