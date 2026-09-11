Чи дійсно вірянам можна гніватися: несподівана відповідь священника ПЦУ

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк відповів, чи мають право віряни відчувати гнів і де проходить межа між природною людською емоцією та гріхом.

Про це детальніше він розповів у своєму фейсбуці.

Чи можна вірянам гніватися та злитися

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, християни мають право відчувати гнів, адже це звичайна людська емоція. Однак вона не повинна переростати в гріх чи руйнувати стосунки з ближніми.

Отець Олексій згадав слова апостола Павла: "Гнівайтеся, та не грішіть, і хай сонце не заходить у вашому гніві". Відчувати обурення – цілком природно, але важливо вчасно зупинятися.

Священник навів прості побутові приклади: сусід обірвав чужі груші або родичі посварилися через поділ земельного паю. У таких ситуаціях природно виникає образа, але мудрість полягає в тому, щоб відпустити злість. Замість тривалої ворожнечі варто подякувати Богові за те, що маєш, і пробачити людині, яка завдала прикрощів.

Олексій Філюк підкреслив, що найголовніше – не наробити дурниць під впливом емоцій. Поки людина живе, вона повинна знаходити сили прощати кривди й відпускати образи, як і закликає Господь.

Раніше священник ПЦУ вже розповідав, чи гріх працювати у велике церковне свято.