Об этом он подробнее рассказал в своем фейсбуке.

Можно ли верующим гневаться и злиться

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, христиане имеют право испытывать гнев, ведь это обычная человеческая эмоция. Однако она не должна перерастать в грех или разрушать отношения с ближними.

Отец Алексей вспомнил слова апостола Павла: "Гневайтесь, но не грешите, и пусть солнце не заходит в вашем гневе". Испытывать возмущение – вполне естественно, но важно вовремя останавливаться.

Священник привел простые бытовые примеры: сосед сорвал чужие груши или родственники поссорились из-за раздела земельного пая. В таких ситуациях естественно возникает обида, но мудрость заключается в том, чтобы отпустить злость. Вместо длительной вражды стоит поблагодарить Бога за то, что у тебя есть, и простить человека, который причинил обиду.

Алексей Филюк подчеркнул, что самое главное – не наделать глупостей под влиянием эмоций. Пока человек жив, он должен находить в себе силы прощать и отпускать обиды, как и призывает Господь.

Ранее священник ПЦУ уже рассказывал, грех ли работать в большой церковный праздник.