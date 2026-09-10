У своєму фейсбуці він пояснив, коли праця на свято не вважається гріхом, а стає життєвою необхідністю чи служінням ближнім. Читайте про це детальніше – у матеріалі 24 Каналу.

Чи можна працювати у великі свята

За словами отця Олексія, праця у великі святкові дні зазвичай небажана, адже цей час традиційно належить присвячувати молитві, духовній зосередженості та відпочинку. Однак життя нерідко диктує власні умови, тому релігійні правила не мають перетворюватися на сліпий фанатизм. Філюк підкреслив, що за нагальної потреби людина спершу може відвідати святкове богослужіння у храмі або щиро помолитися вдома, подякувати Богові за прожитий день, а вже після цього без докорів сумління ставати до невідкладних справ.

Священник ПЦУ зауважив, що існує чимало професій, де свята не мають значення, адже від цієї праці напряму залежить людське життя та безпека країни. Військові Збройних сил України щодня захищають державу від ворога, медики рятують пацієнтів, а рятувальники ліквідовують наслідки бід лиха. Їхнє щоденне чергування є проявом турботи про людей, а не провиною перед Господом.

Так само не варто картати себе тим, для кого щоденна робота, наприклад, збір чи продаж ягід, залишається єдиним джерелом заробітку та засобом прогодувати родину. Головне, як підсумовує священник, зберігати в серці вдячність Творцеві й пам'ятати про істинний сенс свята.

Раніше ми розповідали, чи гріх прати речі у велике церковне свято.