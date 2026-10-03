"Не ходи додому після опівночі": кого молодь боялася зустріти на темній дорозі

Після Покрови в українських селах наставала пора довгих осінніх вечорів, коли молодь збиралася на вечорниці та досвітки. Часто молодь засиджувалася до пізньої ночі, що вважалося дуже небезпечним з огляду на магію.

У традиційній культурі вечорниці були не лише часом для спілкування, роботи й веселощів, а й частиною суворо врегульованого сільського життя. Дорослі не радили молоді засиджуватися допізна, адже в темряві дорога додому могла виявитися зовсім не такою безпечною, як здавалося. "Не ходи додому після опівночі", – таке застереження ходило селами.

Не кожна тварина була просто твариною

В етнографічних записах дослідників йдеться про те, що нечиста сила могла підстерігати тих, хто йшов додому після вечорниць. Особливо небезпечними вважалися перехрестя, околиці цвинтарів, ставки з густими заростями та місця біля осель, де, за народними уявленнями, жила відьма.

Нечисть могла з'явитися в різних образах – сивої кобили, кози, білого коня, кота з вогняними очима, барана, зайця чи кролика. Особливо цікавим є спостереження за зайцем.



Кого вночі у селі боялися молодці люди / Magnific

Заєць, який заманив хлопця в калюжу

В одній із народних оповідей хлопець повертався додому пізно вночі й на перехресті побачив зайця. Тварина не тікала, а ніби спеціально наближалася до нього. Хлопець пішов за нею аж до свого двору, а коли почав перелазити через огорожу, заєць штовхнув його в калюжу.

Інша історія розповідає про хлопця, який побачив красивого кучерявого барана й вирішив його спіймати, думаючи про безкоштовне м'ясо. Та баран завів його до річки, потягнув через болото й воду, обірвав одяг і вимазав у багнюці. У цій оповіді зустріч із нечистим стає покаранням за жадібність і зазіхання на чуже.

Копиця сіна, яка не пускала до дівчини

Ще дивнішою була пригода одного парубка, який пізно вночі йшов до своєї дівчини. На перехресті він раптом побачив посеред дороги величезну копицю сіна. Хлопець намагався обійти її, але куди б не рушив, копиця ніби рухалася слідом і не давала пройти.

Тоді парубок ударив її прикладом рушниці – після цього копиця посунулася та опинилася в нього на плечах. Так він і дотягнув її до своєї коханої. Коли дівчина вийшла з хати, копиця зникла, а сам хлопець після цієї пригоди довго хворів.

Баран виявився нечистою силою

Не лише хлопцям діставалося від нічних зустрічей. В іншій оповіді дві дівчини поверталися з вечорниць близько третьої години ночі й побачили біля муру барана. Вони вирішили, що це добра нагода розжитися м'ясом, упіймали тварину та замкнули в хліві до ранку. Але на світанку баран почав усе трощити, зірвав двері й втік. Тоді дівчата вирішили, що цей баран був нечистою силою.



Нечисту силу у вигляді барана можна було зустріти вночі / Magnific

Повернутися додому після вечорниць серед ночі було не найкращою ідеєю. Але самі вечорниці були чудовою нагодою цікаво провести час і навіть знайти собі другу половинку.



Нечиста сила після вечорниць — яку містичну силу можна було зустріти вночі

Розповідаємо, кого, за народними оповідями, можна було зустріти вночі дорогою додому після вечорниць. Чому боялися зайця, барана чи навіть копицю сіна.